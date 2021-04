Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi amici dell’Ariete, una buona serie di transiti prevalentemente positivi vi accompagnerà questa domenica! Saturno è il principale dei pianeti ad illuminare il vostro percorso, rendendovi più percettivi e rapidi nel prendere le decisioni. Potreste essere colpiti da un paio di questioni abbastanza delicate e difficili da gestire, ma dovreste anche sentirvi più spensierati e meno portati ad intraprendere litigi, preferendo magari la fuga anche se non è esattamente nelle vostre corde!

Cercate il più possibile di riposarvi evitando inutili pensieri dannosi, non potrete che giovarne!

Leggi l’oroscopo del 25 aprile per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 25 aprile: amore

La vostra sfera sentimentale, cari amici dell’Ariete, si configura come veramente meravigliosa. Dovreste sperimentare un nuovo livello di intesa e contatto con la vostra dolce metà, nel caso in cui foste impegnati!

Voi amici single, invece, potrete contare sull’importante sostegno del Sole e di Venere, che vi renderanno più sensuali agli occhi degli altri, incrementando notevolmente le vostre possibilità specialmente se state solo cercando un’avventura momentanea!

Oroscopo Ariete, 25 aprile: lavoro

L’ultimo dei vostri pensieri nel corso della domenica dovrebbe essere il lavoro. Escludetelo dalla vostra mente, tornerete a preoccuparvene lunedì al vostro rientro! Per ora dedicatevi ai vostri rapporti, che siano amorosi, amicali o familiari, potreste passare dei bei momenti di unione, magari proponendo una piccola gita fuori porta per svagarvi un po’ assieme e divertirvi!

Oroscopo Ariete, 25 aprile: fortuna

Buone le prospettive per la fortuna, con la Dea bendata che soffia sulle vele del vostro benessere generale! Inoltre, sembra avere in serbo una bella sorpresa per voi entro sera, che potrebbe arrivare da chi meno ve lo potreste immaginare!