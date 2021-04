Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi del Capricorno dovreste essere interessati da uno spirito lieve e sereno che allieterà la vostra bella domenica! Venere accentua la vostra sfera sociale, permettendovi di portare i rapporti di amicizia su alcuni nuovi ed importanti livelli. Se aveste affrontato qualche problema o discussione in famiglia, ora potreste riuscire a superarlo, godendo di una bella giornata di unione e dialogo con loro.

Tuttavia, Marte è leggermente dissonante e potreste essere costretti a scendere a patti su alcune questioni che non vi vanno tanto a genio, specialmente nel rapporto di coppia.

Leggi l’oroscopo del 25 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 25 aprile: amore

Nel caso in cui la vostra relazione vi soddisfi, allora siete davanti ad una domenica abbastanza positiva, in cui potreste cominciare a organizzare qualcosa per il futuro, anche semplicemente le vacanze estive! Ma se alcuni aspetti vi facessero storcere un po’ il naso, allora Marte vi costringerà a scendere a patti con la vostra dolce metà, facendo prevalere la sua posizione rispetto alla vostra.

Potreste anche cominciare a pensare che sia il momento per cambiare completamente vita, ma cercate di evitare le decisioni prese di petto e poco ponderate carissimi Capricorno.

Oroscopo Capricorno, 25 aprile: lavoro

Ignorate tutti quei pensieri lavorativi, non vi serve a nulla rimuginarci se non a rovinarvi la domenica. La giornata dovrebbe essere all’insegna dei rapporti amicali e familiari, cercate di concentrare le vostre energie e attenzioni lì.

Se aveste affrontato alcune brutte discussioni con i vostri famigliari, cercate di sedarvi e parlarne tranquillamente e lucidamente, la soluzione è più semplice di quanto immaginiate.

Oroscopo Capricorno, 25 aprile: fortuna

La Dea bendata è in una posizione un po’ scomoda per garantirvi un buon influsso rotondo e completo. La sua benevola mano sembra che possa riuscire ad influenzare esclusivamente la vita familiare, aiutandovi a supere quei problemi del passato!