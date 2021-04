Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, una buona serie di transiti astrali vi attende questa domenica! Dovreste potervi sentire pimpanti e talentuosi, oltre ad allegri e socievoli, riuscendo a passare una bella giornata all’insegna dei rapporti e della convivialità! Alcune situazioni leggermente più difficili del solito potrebbero richiedervi qualche sforzo per superarle, ma grazie alla vostra rinomata fermezza di polso non dovreste incontrare grandi problemi!

Tuttavia, attenti al Sole in posizione ostile che sembra volervi mettere davanti a diverse piccole sfide, facendo vacillare leggermente le vostre ambizioni.

Oroscopo Leone, 25 aprile: amore

La Luna soffia con tutta la sua forza sulle vele del vostro rapporto stabile, cari amici nati sotto il segno del Leone! Grazie al suo supporto dovreste poter riuscire a saldare ulteriormente la vostra bella relazione.

Potreste essere spinti ad organizzare qualcosa per allietare la giornata alla vostra dolce metà, oppure iniziare a mettere sul tavolo i progetti che potreste voler realizzare in un futuro non tanto lontano!

Oroscopo Leone, 25 aprile: lavoro

Cercate di non far vagare la vostra mente fino ai pensieri lavorativi, cari Leone, non potrà che giovarne la vostra salute psicofisica. A causa di alcuni transiti dispettosi sarete chiamati ad affrontare alcune sfide nel corso di questa domenica che potrebbero richiedere alcuni importanti sforzi mentali e fisici, quindi cercate di conservare e incanalare al meglio le vostre energie!

Oroscopo Leone, 25 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata non sembra voler avere una grandissima influenza nella vostra giornata di domenica. Una parte del suo influsso dovreste essere in grado di avvertirla, ma potrebbe riversarsi quasi tutta sulle possibilità di conquista di voi amici single!