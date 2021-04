Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, l’influsso di Saturno nella vostra orbita tornerà a farvi sorridere dopo qualche giornata pesante. Grazie a lui la vostra generosità dovrebbe essere alle stelle, migliorando notevolmente i rapporti personali e interpersonali, in special modo con la vostra dolce metà!

L’armonia dovrebbe pervadere ogni ambiente in cui decidiate di interfacciarvi, permettendovi anche di trascorrere una buonissima giornata in compagnia della vostra famiglia!

Oroscopo Sagittario, 25 aprile: amore

Una giornata così positiva non poteva che portare buonissime influenze anche sui vostri rapporti sentimentali, cari amici del Sagittario! Lo scambio erotico e sentimentale con la vostra dolce metà è accentuato dai transiti positivi di domenica, anche se il partner potrebbe rimproveravi qualche assenza degli ultimi giorni. Giove sembra voler favorire i piani per il futuro, riempiendovi la testa di idee entusiasmanti che potreste magari proporre al partner!

Oroscopo Sagittario, 25 aprile: lavoro

Dimenticate ancora una volta il lavoro, amici nati sotto il segno del Sagittario, nessun problema dovrebbe richiedere la vostra attenzione di domenica. Sarete troppo impegnati a godervi questa bella giornata per pensare alle cose negative, ed è giusto che lo facciate! Date sempre il meglio di voi e la domenica è il giorno del riposo, ve lo meritate!

Oroscopo Sagittario, 25 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non è distante dai vostri piani, amici del Sagittario!

La sua influenza dovrebbe potervi garantire qualche piccola sorpresa nel corso della giornata. Nulla di eccessivamente emozionante, ma le cose belle fanno sempre piacere e non capitano a tutti!