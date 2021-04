Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, alcuni transiti dissonanti interesseranno la vostra orbita questa domenica. Venere, il Sole, Urano e Mercurio dovrebbero influire sulla vostra capacità di recupero, diminuendola e causandovi alcuni momenti di stress e pressione. In campo familiare sembra che potreste essere chiamati a prendere decisioni scomode e delicate, che potrebbero infastidire e indisporre qualcuno.

Occhio al nervosismo, perché potrebbe andare ad influire anche sui rapporti amicali e amorosi, portandoli su alcune strade decisamente poco positive. Una buona forma fisica vi è garantita da Marte!

Oroscopo Scorpione, 25 aprile: amore

Cari Scorpione impegnati in una relazione stabile, dovreste attraversare una domenica abbastanza positiva! Nessuno sconvolgimento dovrebbe interessarvi, purché riusciate a tenere a bada il nervosismo che potrebbe cogliervi in giornata.

Voi single, invece, non godete di buoni influssi astrali e le vostre possibilità sembrano essere decisamente ridotte all’osso, ma non dovrebbe comunque impedirvi di uscire e divertirvi, non si sa mai cosa potrebbe capitare!

Oroscopo Scorpione, 25 aprile: lavoro

Il lavoro sembra poter essere il colpevole del vostro nervosismo e della pressione che vi peserà sulle spalle domenica. Cercate di escludere questi futili pensieri, per concentrarvi sul recupero dell’armonia con voi stessi. Nel caso foste sportivi e la giornata lo permettesse, dedicatevi ad un po’ di attività fisica all’aria aperta.

Anche solo una piccola gita o escursione non lontano da casa potrebbe avere delle buone ripercussioni sul vostro umore generale, magari organizzata assieme alla vostra dolce metà!

Oroscopo Scorpione, 25 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra essere al vostro fianco, amici nati sotto il segno dello Scorpione. Cercate di non pensarci, evitando di rivolgervi a lei o di sfidarla così da non rimanere delusi degli scarsissimi risultati.