Ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In, Elisabetta Gregoraci ripercorre la sua carriera in televisione e non solo. Attraverso varie clip la showgirl si racconta a cuore aperto, ripercorrendo anche la lunga malattia che ha colpito la madre Melina e che, purtroppo, se l’è portata via: “Era lei che dava forza a tutti noi“.

Elisabetta Gregoraci a Domenica In

Si prospetta un’intervista senza filtri e a cuore aperto quella che Elisabetta Gregoraci ha voluto concedere a Mara Venier. Nello studio di Domenica In, nella puntata di quest’oggi, la bella showgirl si racconta a tutto tondo ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera.

Dai primi passi nel mondo della moda, con l’elezione di Miss Calabria e la candidatura a Miss Italia nel 1997, all’esordio nel mondo del cinema e della tv. Via via il suo percorso professionale è stato un crescendo di esperienze ed importanti traguardi, che le hanno regalato fama e continui successi.

Ai microfoni di Mara Venier Elisabetta Gregoraci apre anche il suo cuore, raccontando l’amore che la lega alla sua famiglia e alla sua terra d’origine, la Calabria. Sino all’amore più importante della sua vita: il figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore.

La lunga malattia della madre

Sono numerosi i momenti emozionanti di questa intervista, a cominciare dal rapporto di Elisabetta Gregoraci con la madre. “Il sorriso e la forza me li ha insegnati mia mamma: ho imparato da lei“, spiega, ripercorrendo poi la difficile malattia che colpì mamma Melina e che se la portò via.

“Mamma è stata molto forte, era giovanissima la prima volta che si ammalò di tumore – le parole della showgirl. – È stato un percorso lunghissimo per noi. Siamo una famiglia molto unita, l’abbiamo vissuto sempre insieme ma è stato difficile. Noi abbiamo vissuto negli ospedali, le mie amiche andavano a giocare ed io ero nell’ospedale con mamma.

Il suo percorso è stato lungo, è durato 15 anni“.

“Ha sempre dato forza a tutti“

Punto di riferimento per Elisabetta Gregoraci sono stati, indubbiamente, i genitori: “Loro si sono amati per 36 anni e io sono nata con questo esempio di grandissimo amore. Mi hanno tirata su con grandi valori e sono un esempio di famiglia bella, antica, dove si amano e dove si sono sempre sostenuti nei momenti difficili“.

Sebbene la malattia della madre abbia messo a dura prova l’intera famiglia di Elisabetta, la showgirl spiega che non si è mai disunita.

Anzi, nei momenti di difficoltà hanno saputo stringersi con ancora più forza: “Ho visto mio padre crollare quando mamma stava male, ed era lei che dava forza a tutti noi: questa cosa me la ricorderò sempre. Noi eravamo distrutti perché quando parli con i dottori o vedi lei ti rendi conto della difficoltà e delle giornate che cambiano. Ma lei ha sempre dato forza a tutti e la ringrazierò sempre per questa cosa“.