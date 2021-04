Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questo lunedì sembra essere all’insegna della socialità e dei rapporti che costellano la vostra vita! Dovrebbe risultarvi molto semplice riuscire ad instaurare dei nuovi rapporti, che potrebbero portare anche altri benefici nel caso in cui siate single! Anche per quanto riguarda la sfera famigliare sembra possibile trascorrere dei bei momenti di unione nel corso della giornata.

Però, nel caso in cui in passato siano sorte alcune complicazioni mai affrontate o superate a dovere, sarà prima necessario affrontarle, per poterci andare oltre in maniera definitiva!

Oroscopo Bilancia, 26 aprile: amore

L’aspetto amoroso della giornata di lunedì sarà guidato, cari Bilancia, dalle sapienti mani di Venere. Grazie al suo influsso, specialmente nel caso in cui siate impegnati, la sfera emotiva e sentimentale sembrano essere accentuate.

Riversatela interamente sulla vostra dolce metà in modo da riuscire a stabilire un legame ancora più profondo con lei! Amici single, gli astri non sembrano avere nulla in serbo per voi, ma se aveste ricevuto un invito, accettatelo!

Oroscopo Bilancia, 26 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa Giove e Nettuno assieme sembrano volervi offrire delle buone occasioni di svolta! Rimanete sempre vigili, che dovrete ovviamente prima offrire l’ennesima dimostrazione delle vostre capacità. Nulla che possa causarvi problemi di qualche sorta, siete soliti dare dimostrazione di quello che potete offrire e questo caso non fa alcuna differenza, se non che la ricompensa potrebbe essere veramente bella!

Oroscopo Bilancia, 26 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi garantire alcune buone intuizioni per la riuscita della sfida che vi attende sul lavoro. Grazie al suo supporto sarà molto più semplice trovare una soluzione, purché riuscite a lasciarvi andare alla sua guida!