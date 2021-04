Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, la giornata di lunedì sembra essere allietata dalla buonissima posizione del Sole non distante dalla vostra orbita celeste! Grazie al suo influsso dovreste sentirvi molto più realisti, riuscendo a trovare alcune buone soluzioni pratiche ai problemi quotidiani. Tra tutti i vari ambiti, quello famigliare sembra che possa portarvi un qualche tipo di grattacapo non indifferente, ma dovreste riuscire a risolverlo piuttosto in fretta!

Infine, grazie al supporto congiunto di Venere e Urano dovreste riuscire a dedicarvi con più impegno alla sfera sociale.

Leggi l’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 26 aprile: amore

Delle buone prospettive amorose vi attendono questo lunedì, cari Cancro! Nettuno sembra volervi intenerire, specialmente nel caso in cui siate single! Dovreste riuscire a fare breccia nel cuore della persona che da tempo avete puntato, raggiungendo la meta che vi eravate prefissati, che fosse una relazione stabile o un’avventura occasionale.

Chi, invece, vive già una relazione non dovrebbe essere interessato da nessun transito particolare.

Oroscopo Cancro, 26 aprile: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa, cari amici nati sotto il segno del Cancro, perché Plutone rema contro di voi. Sembra volervi mettere qualche bastone tra le ruote, cercando di farvi inciampare in alcune piccole questioni piuttosto delicate. Mettete un attimo da parte le vostre ambizioni, perché la giornata di lunedì non sembra volerle premiare o stimolare.

Oroscopo Cancro, 26 aprile: fortuna

L’influsso della Dea bendata sembra essere bloccato da qualche pianeta invadente nella vostra orbita celeste, amici del Cancro. Non è nulla di cui dobbiate preoccuparvi, ma potrebbe essere ideale evitare gli investimenti e le spese inaspettate.