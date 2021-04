Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

I transiti che interesseranno il vostro lunedì, cari Leone, sembrano essere abbastanza discreti, pur senza grandi emozioni o possibilità nuove. Dovreste poter contare su una buona quantità di fortuna, accentuata dal passaggio della Luna nella vostra orbita celeste. Alcuni contrasti potrebbero animare negativamente la vostra vita famigliare, ma grazie all’intelligenza accentuata dai transiti dovreste riuscire a trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, fatevi mediatori dei problemi che di solito riuscite a risolverli molto bene!

Dovreste, infine, poter contare su un buono stato di salute che vi accompagnerà fino almeno a domenica.

Oroscopo Leone, 26 aprile: amore

Amici del Leone che da poco avete intrapreso una nuova relazione, la vostra dolce metà potrebbe richiedervi un po’ più di attenzioni per capire al meglio quello che volete e potete offrire.

Cercate di darvi da fare, senza chiudervi nell’illusione che gli impegni lavorativi possano funzionare come giustificazione per le vostre assenze. Se ambite a portare la relazione su un nuovo livello, allora rimboccatevi le maniche e datevi veramente da fare, siete dei combattenti, non lasciatevi sconfiggere da voi stessi!

Oroscopo Leone, 26 aprile: lavoro

La Luna sembra voler favorire la vostra carriera, cari amici del Leone! Specialmente nel caso in cui svolgiate una professione nell’ambito della comunicazione, sembra che possano interessarvi alcuni importanti e allegri miglioramenti.

Voi continuate a fare le cose come al solito anche questo lunedì, ci penseranno gli astri o i vostri superiori a premiarvi a dovere.

Oroscopo Leone, 26 aprile: fortuna

Una delle sfere maggiormente influenzate positivamente nella giornata di lunedì sembra essere proprio la fortuna! Oltre al notevole influsso della Dea bendata, potrete contare anche su quello della Luna, astro a voi molto favorevole in quasi tutti i campi della vita.