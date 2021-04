Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, dopo un’altra serie di giornate abbastanza positive e allegre sembra che le cose debbano leggermente cambiare. La Luna, in particolar modo, seppur sia un astro positivo per il vostro segno, sembra volervi mettere alla prova, offrendovi una giornata piuttosto impegnativa sotto alcuni punti di vista.

Tuttavia, vi garantisce anche la forza per mettervi in gioco e impegnarvi per superare tutte le avversità che vi troverete davanti. Non avvertitela come una cosa negativa, da tutti questi importanti sforzi ne ricaverete una grande gratificazione nei prossimi giorni!

Oroscopo Pesci, 26 aprile: amore

Nella giornata di lunedì, amici dei Pesci, le sfide quotidiane potrebbero allontanarvi leggermente dalla vostra dolce metà, occupati a fronteggiarle tutte. Cercate di evitarlo e di non trascurarla, perché potreste rischiare di indisporla veramente tanto, con notevoli e negative ripercussioni sul vostro futuro e sulla vostra felicità.

D’altronde nessun impegno dovrebbe mai venire prima del benessere relazionale, a meno che non sia una scusa per fuggire da qualcosa che non vi piace, rifletteteci.

Oroscopo Pesci, 26 aprile: lavoro

L’aspetto professionale sembra essere quello maggiormente pregno di sfide da affrontare per voi, amici nati sotto i Pesci. Non dovreste avere grosse difficoltà a fronteggiarle e superarle tutte, purché riusciate a metterci l’impegno necessario. A fine giornata potreste sentirvi decisamente stanchi e poco appagati, sembra infatti che i vostri sforzi non troveranno alcuna gratificazione concreta per ora.

Oroscopo Pesci, 26 aprile: fortuna

Una giornata così tanto impegnativa non dovrebbe lasciarvi neppure il tempo di pensare alla fortuna, e potrebbe essere meglio così. Infatti, carissimi Pesci, la Dea bendata non è al vostro fianco e non sembra volervi influenzare più di molto.