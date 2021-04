Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il vostro lunedì, cari amici del Sagittario, sembra essere leggermente altalenante. Dovreste vivere alcuni momenti di pura serenità, alternati ad altri di tristezza e pesantezza. Cercate di non rimuginarci troppo su, perché facendolo non farete altro che peggiorare la situazione, provando a cercare una motivazione che però non sembra esistere.

La Luna è forte nella vostra orbita celeste e vi spinge a ricercare la tranquillità e la serenità in ogni ambito, riducendo un po’ la vostra voglia di sfide e avventure.

Leggi l’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 26 aprile: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione stabile, di lunga durata o appena iniziata, questo lunedì dovrebbe accentuare la dimensione del dialogo con la vostra dolce metà! Potrebbe volervi rimproverare qualche atteggiamento sbagliato che avete tenuto negli ultimi giorni, ma invece che litigare provate a fermarvi un attimo ad ascoltare.

Con un sano e costruttivo dialogo ogni difficoltà può essere superata con molta più facilità!

Oroscopo Sagittario, 26 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, sembra doversi configurare una giornata per lo più tranquilla. La vostra voglia di mettervi in gioco e ad ambire sempre più in alto dovrebbe subire una drastica frenata a causa dei transiti non proprio favorevoli. Cercate di non strafare, limitandovi piuttosto al minimo indispensabile per arrivare a fine giornata. Avrete modo più avanti di guadagnarvi quella promozione o quell’aumento.

Oroscopo Sagittario, 26 aprile: fortuna

Le prospettive per la fortuna non sembrano essere esattamente favorevoli. La Dea bendata è impegnata altrove e non sembra avere molto tempo per voi. Rilassatevi e mantenete un basso profilo per questa giornata, ne gioverete sicuramente rispetto al prendere qualche decisione di petto.