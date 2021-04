Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, la giornata di lunedì sembra essere in assoluto la migliore per quanto riguarda i transiti astrali! La maggioranza dei pianeti assuma posizione favorevole per voi, donandovi una giornata meravigliosa! Ogni vostro passo sembra essere sicuro e deciso, calcolato freddamente grazie alla vostra meticolosa razionalità, per giungere esattamente al punto in cui volete arrivare!

Occhio solo alla posizione di Nettuno, che in questo concerto di transiti positivi, è l’unico ad occuparne una dissonante per voi. La sua influenza potrebbe spingervi ad aumentare troppo le vostre aspettative, commettendo alcuni errori valutativi.

Leggi l’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 26 aprile: amore

Per voi single della Vergine vengono riservati i benefici amorosi migliori durante questo lunedì! Una nuova voglia di esperienze uniche dovrebbe guidarvi all’avventura, portandovi verso nuovi lidi imprevedibili e inesplorati, ma decisamente positivi!

Siete degli avventurieri per natura, cosa state aspettando a buttarvi?! Buone anche le prospettive per chi è impegnato, potreste iniziare a pensare più intensamente al vostro futuro assieme!

Oroscopo Vergine, 26 aprile: lavoro

Le vostre abilità professionali sono profondamente influenzate dai transiti astrali. Sembra che ogni cosa che facciate sia giusta e perfetta. Potreste essere, però, spinti da Nettuno a puntare troppo in alto, commettendo un paio di passi falsi che potrebbero riportarvi direttamente all’inizio del percorso.

Cercate di calcolare bene cosa fate e cosa potete riuscire a portare a termine, gli astri vi sono comunque quasi completamente favorevoli!

Oroscopo Vergine, 26 aprile: fortuna

In un contesto così luminoso e gioioso non poteva esservi certo negata l’influenza della Dea bendata della fortuna. Tutto, nel corso di lunedì, amici della Vergine, sembra essere favorevole e fine a delle mete ben precise, lasciatevi guidare anche un po’ dal fato!