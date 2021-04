Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, rivelano che Gemma Galgani vivrà delle nuove emozioni forti. Un uomo prenderà le distanze da lei, mentre Aldo vuole andare oltre l’amicizia, come riportato dal Vicolo delle News.

Anche tra tronisti e corteggiatori le novità non mancano. Giacomo è diviso tra Carolina e Martina e le reazioni delle due corteggiatrici si fanno sempre meno pacate. Samantha, invece, chiarisce con Alessio e bacia Bohdan.

Anticipazioni Uomini e Donne: trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Gemma sta proseguendo la sua frequentazione con Aldo, ma che il Cavaliere vuole di più.

I due hanno sempre parlato d’amicizia, ma ora Aldo fa sul serio e vuole andare oltre, a differenza della Dama. Per non creare incomprensioni, il Cavaliere decide di non frequentare più Gema Galgani, che piange a questa notizia. Intanto la Dama torinese aveva lasciato il numero a un altro Cavaliere, Antonio. L’uomo però non ha interesse a conoscerla e mette subito delle limitazioni, che dispiacciono a Gemma.

Biagio e Sara raccontano di un litigio avvenuto per la gelosia di lei. Il Cavaliere aveva deciso di conoscere anche un’altra Dama, ma la reazione forte di Sara, l’ha fatto convincere a darle l’esclusiva.

Anche la coppia formata da Amodio e Francesca racconta una frequentazione sempre più importante. Il Cavaliere si dimostra anche geloso per il lavoro di lei, che la porta fuori città.

Anticipazioni Uomini e Donne: trono classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono protagonisti anche Giacomo e Samantha. La tronista sembra far pace con Alessio, dopo le incomprensioni passate. Ma la scintilla si riaccende in studio. Samantha, infatti, ha portato in esterna Bohdan e tra i due è scattato un bacio. A questa notizia, Alessio va su tutte le furie.

Maremoto anche tra Giacomo e le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna da favola con Martina è scattato il caos in studio e il tronista si ritrova con entrambe le corteggiatrici amareggiate per l’atteggiamento ambiguo del ragazzo.

