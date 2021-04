Publitalia ’80 ha da poco pubblicato i listini relativi alla programmazione Mediaset per l’estate 2021 e, come c’era da aspettarsi, abbiamo trovato un buon mix di conferme e nuovi arrivi. L’ammiraglia di Cologno Monzese, Canale 5, ha in serbo per il proprio pubblico un palinsesto ricco di contenuti inediti, a cominciare dalla nuova serie tv con Can Yaman, protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno.

Canale 5: fiction, serie tv e film del palinsesto estivo

Il palinsesto estivo sarà ricco di serie tv, la più attesa delle quali è la soap turca Mr.Wrong. La fiction prodotta da Fox Turchia avrà come protagonisti i volti noti Can Yaman e Özge Gürel.

La storia comincia dall’incontro di 2 vicini di casa caratterialmente opposti: Özgür (Can Yaman) intraprendente e affascinante casanova e Ezgi (Özge Gürel) timida ragazza in cerca di marito e succube della propria famiglia.

Sempre in arrivo dalla Turchia, approderà su Canale 5 anche Love Is In The Air, serie già trasmessa con successo sul canale Mediaset spagnolo TeleCinco. Ed è spagnolo Grand Hotel, una serie tv drammatica che accompagnerà i pomeriggi dei telespettatori dopo la fine de Il Segreto. A partire da giugno 2021 ritroveremo in prima serata la 3ª stagione di New Amsterdam, mentre La casa tra le montagne, serie tedesca già disponibile su Infinity, dovrebbe alternarsi in prima serata con una produzione Mediaset.

Per quanto riguarda i film, la serata a loro dedicata sarà la domenica. Sono attesi titoli importanti e prime tv tra le quali spiccano Ride like a girl, Imparare ad amarti e Conta su di me, film vincitore del Giffoni Film Festival.

Produzioni Mediaset e novità

Tra le nuove produzioni Mediaset vedremo l’esordio di Masantonio – Sezione scomparsi, una serie tv con Alessandro Preziosi (nei panni dell’investigatore protagonista), Claudia Pandolfi, Davide Iacopini e Bevo Storti.

Per quanto riguarda la fascia pre serale rivedremo le repliche di Caduta Libera e The Wall, mentre Paperissima Sprint tornerà in onda a partire dalla metà di giugno.

Da quanto si legge sui listini pare che Viaggio nella Grande Bellezza andrà in nuovamente in onda dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Non è ancora chiaro se saranno trasmesse solo le ultime 3 puntate dedicate alla città di Torino oppure se verrà riproposta l’intera serie condotta da Cesare Bocci.

I ‘traslocati’ da Rai a Mediaset

Tra le novità che fanno più rumore, ci sono le migrazioni da Rai a Mediaset di 2 appuntamenti importanti.

La prima è la celebre serata di beneficienza La Partita del Cuore: sarà trasmessa martedì 25 maggio per la prima volta su Canale 5. La seconda riguarda lo show di Claudio Baglioni. Dopo aver traslocato da Rai a Mediaset, pare che Canale 5 non gli abbia ancora trovato un posto. L’appuntamento, sempre che il progetto vada realmente in porto, è a data da destinarsi.

Temptation Island, il ritorno più atteso (e prevedibile)

Il viaggio nei sentimenti tornerà su Canale 5 come appuntamento ormai fisso dell’estate Mediaset. A guidare Temptation Island ci sarà Filippo Bisciglia, veterano della conduzione del programma.

Le poche informazioni che si hanno sulla nuova stagione del programma, ancora tutte da confermare, riguardano la data di inizio. Temptation potrebbe partire intorno alla metà di giugno e probabilmente sarà trasmesso in prima serata al giovedì. Nulla si sa ancora sulle coppie e sulla durata del programma. Quel che è certo è che sarà uno dei programmi più seguiti della stagione.