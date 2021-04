Non è certo una novità che qualcuno si spacci “intimo” di qualcun altro quando quest’ultimo è molto famoso. È capitato, capita ed è ciò che sta accadendo anche a Giulia De Lellis che ha così raccontato recentemente ai suoi follower su Instagram il recente “fastidio” prendendo per bene le distanze.

Giulia De Lellis smaschera la truffa alle sue spalle

Un “amico di amici”, tutti famosi, ma fittizi. La De Lellis sembra infatti non fosse la sola a non conoscere il ragazzo che si spacciava “uno del suo entourage”, così come dell’entourage di Taylor Mega e altri. Una scusa banalissima a cui numerose ragazze avrebbero però creduto, cadendo in quello che sarebbe stato un vero e proprio tranello.

Il monito di Giulia De Lellis che prende le distanze su Instagram

“C’era questo tizio in giro per Milano che per farsi sentire ad alta voce faceva i nostri nomi dichiarando che servivano delle ragazze in più per lavorare con noi“, racconta così la De Lellis sui social smascherando così il presunto malintenzionato nonché dissociandosi da chiunque abbia usato il suo nome impropriamente. “Ridicola e grave“, sottolinea l’influencer ex di Uomini e Donne per definire la situazione. A far venire a galla la truffa sarebbero stati alcuni messaggi ricevuti dall’influencer su Instagram da alcune ragazze che le avrebbero fatto presente cosa stava accadendo associato al suo nome.

Smascherata la truffa, la De Lellis ha fatto numerose stories Instagram per spiegare dettagliatamente il tutto ricevendo così ulteriori messaggi a conferma di cosa stava accadendo, a lei del tutto ignaro così come ad altre note influencer che sarebbero finite sulla bocca del ragazzo la cui identità non è però stata rivelata.