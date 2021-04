Lunedì 26 aprile 2021 riparte una nuova settimana a caccia della combinazione vincente del Million Day in grado di regalare il premio tanto ambito da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Anche questa settimana continua la caccia alla cinquina vincente della lotteria che sta appassionando gli italiani e dando loro dei ricchi premi. Il Million Day, nel mese di aprile, è stato in grado di donare la cifra più alta per ben 5 volte, continuando a regalare anche altre vincite sparse in tutta Italia.

L’ultima giocata che ha centrato la combinazione vincente in ordine cronologico risale a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano,i n Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di centrare i 5 numeri vincenti.

Il giocatore, che aveva partecipato al concorso con una giocata a sistema ridotto, si è portato a casa il premio più alto pari alla cifra di 1 milione di euro. Il giocatore si è così laureato come il 164esimo vincitore da quando il gioco è stato istituito nel 2018. Dal giorno in cui si è tenuta la prima estrazione del Million Day non sono inoltre mancate le vincite con l secondo punteggio più alto del gioco ovvero i 4 numeri indovinati.

Dal 2018 infatti sono ben 42 mila le vincite da 1000 euro messe a segno in questa lotteria, portando il totale delle vincite erogate ben oltre la somma di 375 milioni di euro, .

Million Day: le ultime estrazioni

A parte la vincita milionaria centrata il 19 aprile in questa settimana non si sono registrate altre vincite degne di nota. La voglia dei giocatori di andare a caccia della combinazione vincente ripartirà dunque anche questa settimana, tentando come al solito di ricevere quel bacio fortunato della dea fortuna.

Nella tabella in basso riportiamo le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day:

SABATO 24/04 22 28 30 39 44 VENERDÌ 23/04 4 25 29 36 44 GIOVEDÌ 22/04 12 27 28 29 49 MERCOLEDÌ 21/04 7 27 28 43 54 MARTEDÌ 20/04 4 14 36 39 53 LUNEDÌ 19/04 24 38 40 50 55 DOMENICA 18/04 13 28 41 49 50 Le ultime estrazioni del Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un

servizio anonimo e gratuito ed è attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16.