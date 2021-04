Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra giornata di martedì sembra essere caratterizzata da una serie di alti e bassi in ogni ambito. A rendere la vostra traversata travagliata sembrano essere le influenza di Plutone e Marte, che vi tendono alcune imboscate cercando di farvi inciampare nelle piccole questioni quotidiane.

Dovreste essere in grado di fronteggiarle tutte senza grandi ripercussioni, ma con il necessario impiego di non pochi sforzi, che potrebbero causarvi una buona stanchezza. Ma non temete, la Luna vi osserva e scorta, alleggerendovi lo spirito e accentuando il benessere emotivo e mentale!

Oroscopo Bilancia, 27 aprile: amore

Cari Bilancia che avete da poco iniziato una nuova relazione, dovreste sperimentare una buona sintonia emotiva con la vostra dolce metà! Voi che, invece, vivete una relazione di lunga data, a causa dell’influsso di Marte e Plutone potreste tentennare leggermente nel garantire l’equilibrio emotivo-sessuale.

Ma non è nulla di grave, le cose dovrebbero migliorare a breve, senza alcuna ripercussione sul vostro futuro assieme.

Oroscopo Bilancia, 27 aprile: lavoro

Su posto di lavoro sembrano attendervi alcune sfide impegnative, ma non troppo pesanti per fortuna. Un piccolo diverbio con un collega o un superiore potrebbe rannuvolarvi la giornata, se non foste in grado di tenere la bocca chiusa evitando il confronto diretto. Cercate di mantenere un basso profilo, facendovi scivolare addosso tutte queste questioni, e non dovreste essere interessati da grossi problemi, solo tanta stanchezza mentale.

Oroscopo Bilancia, 27 aprile: fortuna

La giornata non è delle migliori per voi amici nati sotto il segno della Bilancia, e un po’ di fortuna potrebbe tornarvi utile per superare qualche sfida. Occhio, però, perché la Dea bendata non è in una buona posizione e il suo supporto potrebbe venire meno.