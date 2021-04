Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Dopo un paio di giornate non proprio positive, i transiti astrali dovrebbero migliorare nel corso di questo martedì, cari amici del Capricorno. Solamente la Luna e Marte sembrano voler mantenere la loro posizione dissonante causando qualche malumore secondario rispetto ad alcune cose che vi capitano attorno.

Nulla di troppo brutto però, perché potrete contare sui buoni Plutone e Venere che rinnovano le vostre energie psicofisiche donandovi un nuovo slancio ad agire! Occhio solo a non prendere decisioni affrettate e impulsive in questa giornata, perché anche se vi sembrano vincenti potrebbero non esserlo affatto.

Oroscopo Capricorno, 27 aprile: amore

Venere sembra volersi fare promotrice del vostro benessere relazionale, cari nati sotto il segno del Capricorno, con importanti svolte per chi è impegnato in una relazione stabile.

Dovreste sentirvi passionali ed espansivi e non passerà certo inosservato agli occhi della vostra dolce metà. Per chi, invece, è alla ricerca dell’amore eterno, alle porte sembrano esserci solo una serie di avventure occasionali, a voi la decisione di intraprenderle o meno!

Oroscopo Capricorno, 27 aprile: lavoro

Nettuno renderà, invece, positiva la vostra giornata lavorativa, amici del Capricorno, rendendovi più energici e propensi ad impegnarvi. Se vi piacesse la professione che svolgete, non dovreste avere grossi problemi nel portare a termine le mansioni, magari prendendone in carico anche un paio in più!

Ma se non foste soddisfatti, occhio a cosa decidete perché potreste finire per pentirvene piuttosto in fretta.

Oroscopo Capricorno, 27 aprile: fortuna

Poco positive le prospettive per quanto riguarda la fortuna. L’influsso della Dea bendata sembra essere bloccato dai pianeti che vi sono ostili, ma senza ripercussioni negative, quindi non preoccupatevi!