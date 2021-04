Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

La giornata di martedì, cari amici dei Gemelli, sarà per voi all’insegna dei nuovi contatti. Che siano lavorativi, amicali o amorosi non importa, ma sarete in grado di saldare alcuni legami che avranno importanti ripercussioni nel vostro futuro! Mercurio, infatti, migliora le vostre doti comunicative.

Il suo influsso, unito a quello della Luna, dovrebbe rendere più piacevoli i vostri scambi con gli altri, soprattutto con chi fa già parte della vostra vita! Molto bene per quanto riguarda i rapporti famigliari, che saranno migliorati e accentuati dai buoni transiti che vi interessano!

Oroscopo Gemelli, 27 aprile: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, amici dei Gemelli, sembra che la vostra dolce metà potrebbe chiedere il vostro supporto per risolvere un suo spinoso problema. Fate fondo a tutta la vostra intelligenza e riuscirete a trovare alcune possibili soluzioni veramente buone!

Voi amici single, invece, con le rinnovate doti comunicative che vi investiranno non dovreste avere alcun problema ad impegnarvi nella ricerca dell’amore, portando anche a casa qualche buon risultato.

Oroscopo Gemelli, 27 aprile: lavoro

Occhio, però, alla sfera lavorativa, carissimi Gemelli. Tendete sempre ad essere abbastanza schietti e sinceri con gli altri, che però talvolta potrebbero risultarne abbastanza infastiditi. Nettuno in posizione dissonante accentua questi aspetti della vostra personalità, ma cercate di tenerli a bada per non rischiare di creare inutili e fastidiose ripercussioni.

Oroscopo Gemelli, 27 aprile: fortuna

La Dea bendata non sembra voler assumere una posizione a voi favorevole nel corso di martedì, cari nati sotto il segno dei Gemelli. Nulla di preoccupante, perché non vuol dire che sarete sfortunati, ma certamente non dovreste aspettarvi sorprese o emozioni particolari da parte del destino.