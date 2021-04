Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Questo martedì, amici del Leone, dovreste sentirvi ancora attivi e propositivi, in ogni campo della vostra vita! Sembrate essere davanti ad una giornata piena di gratificazioni grazie ai buonissimi influssi che toccheranno la vostra orbita celeste! La Luna, forte nel vostro segno, accentua la vostra socialità e le doti comunicative, migliorando i vari rapporti, amicali, amorosi o con i colleghi sul lavoro.

Una rinnovata generosità vi permetterà di mettervi a disposizione di qualche caro in difficoltà, oltre ad aumentare le possibilità di conquista di voi cuori solitari! Buone prospettive anche per la sfera famigliare, con un rinnovamento generale dei rapporti tra voi.

Oroscopo Leone, 27 aprile: amore

Carissimi Leone single, gli astri sono dalla vostra parte e vogliono garantirvi una serie di nuove entusiasmanti possibilità! Sembra che nel corso di martedì scatterà quella famosa scintilla, con qualcuno che non avreste mai immaginato. Cercate di non tirarvi indietro, aprendo il vostro cuore alle nuove emozioni che gli astri vi riservano, anche se potrebbe andarci del tempo affinché riusciate a lasciarvi andare completamente, ma non ergete un muro difensivo.

Bene anche per chi è impegnato, con un rinnovamento sentimentale ed erotico alle porte!

Oroscopo Leone, 27 aprile: lavoro

State attenti, però, amici nati sotto il segno del Leone, perché la sfera lavorativa non sembra essere esattamente positiva. Nel caso svolgiate una professione che ha a che fare con scambi ed affari economici, gli astri sono leggermente dissonanti per voi, con un Urano in posizione veramente scomoda.

Nulla di cui dobbiate preoccuparvi più di molto, sarete solamente leggermente rallentati rispetto alle scadenze.

Oroscopo Leone, 27 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra avere nulla di buono o cattivo in serbo per voi, cari Leone. Tuttavia, gli astri vi suggeriscono di evitare le spese non necessarie e gli investimenti azzardati.