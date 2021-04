Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La vostra giornata di martedì, cari amici del Sagittario, si configura ancora come prevalentemente positiva, ma interessata da alcuni alti e bassi. La sfera emotiva e sessuale è favorita e supportata dal bell’aspetto della Luna nei vostri piani astrali. Tuttavia, il vostro umore altalenante potrebbe riflettersi negativamente nei rapporti famigliari, causando qualche battibecco, ma nulla di eccessivamente traumatico.

Grazie a Saturno che vi spalleggia dovreste arrivare a fine giornata evitando tutte quelle grosse ripercussioni che potrebbero rendervi tristi e nervosi.

Oroscopo Sagittario, 27 aprile: amore

A causa della brutta posizione di Nettuno potrebbe riaccendersi la vostra immotivata vena gelosa. Cercate di tenerla a bada, piuttosto che cercare il confronto diretto con la vostra dolce metà. In fin dei conti sapete che non c’è ragione per cui dobbiate essere gelosi, ma è nel vostro temperamento provare questi sentimenti avversi.

Qualche nuova avventura, invece, sembra essere in attesa di voi amici single del Sagittario!

Oroscopo Sagittario, 27 aprile: lavoro

Sotto il piano lavorativo non dovreste essere sconvolti da grosse questioni, ma la vostra produttività non pare essere proprio al massimo della forma a causa dell’umore che vi colpisce. Cercate solo di dare il meglio che riuscite, senza provare a strafare rischiando di inciampare facendovi male. Qualche nuova possibilità economica sembra doversi presentare al vostro cospetto in questi giorni.

Oroscopo Sagittario, 27 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sorregge in minima parte il vostro benessere di martedì, cari amici del Sagittario. Grazie a lei sembra possibile che vi si presentino alcune nuove possibilità di investimento particolarmente remunerative, rifletteteci bene però.