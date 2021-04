A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 26 aprile, Samantha si è confrontata a lungo con Alessio.

Dopo il bacio della scorsa puntata con Alessio, la tronista ha portato in esterna entrambi i corteggiatori, ma, una delle due esterne, nascondeva una brutta sorpresa per la tronista.

Uomini e Donne puntata di oggi 26 aprile: Alessio non si presenta in esterna

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 26 aprile, è andata in onda l’esterna di Samantha Curcio con Bohdan. I due sembrano essersi capiti, dopo le incomprensioni del passato: “Mi dà delle chiavi di lettura diverse dei suoi atteggiamenti“.

In seguito si è passati all’appuntamento con Alessio.

Il corteggiatore ha organizzato una romantica esterna, nella quale, attraverso delle foto si sono ripercorsi i momenti più significativi della loro conoscenza. Ma l’ultimo ritratto era completamente nero e corredato dà un bigliettino chiaro: “Dopo l’ultima puntata vedo nero… Ci vediamo in puntata“. Alessio non si è presentato in esterna e Samantha è scoppiata a piangere: “Non ha senso… Ci siamo lasciati con il sorriso… Trovata televisiva“.

La spiegazione di Alessio

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 26 aprile i toni tra Alessio e Samantha sono rimasti piuttosto accesi, anche in studio: “Se non mi fai spiegare prendo e me ne vado“.

Il corteggiatore ha provato a spiegare la sua scelta: “Ci stiamo conoscendo in un modo vero e sincero… Sono la persona più buona del mondo ma fesso no“. Alessio ha lamentato di essere dato per scontato: “Vedo la donna che mi piace chiedere costantemente un approccio fisico al mio rivale… Io avevo voglia di vederti… Io ci sono ma non mi dare per scontato“.

Samantha non ha accettato le spiegazioni del corteggiatore: “Non è stata una reazione istintiva… Voglio un rapporto in cui i problemi si risolvono insieme“.

Anche Gianni Sperti ha ipotizzato delle motivazioni diverse dietro il gesto del ragazzo: “Ho la sensazione che si sia preparando la strada per un no… Non puoi pretendere di essere unico perché non lo sei nei fatti… L’hai fatto un po’ con cattiveria“.

