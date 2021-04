Di queste ore la notizia dell’arresto di un ex cavaliere di Uomini e Donne, finito in manette, secondo il quotidiano La Stampa, con l’accusa di aver scippato una donna tra le vie del centro di Sanremo.

Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato

Il fatto contestato risalirebbe al 2019, ma per Patrizio, questo il nome dell’ex cavaliere del programma che sarebbe stato arrestato pochi giorni fa ad Imperia, secondo La Stampa, le manette sarebbero scattate pochi giorni fa, al suo rientro in Italia per il rinnovo del passaporto.

L’uomo, infatti, vivrebbe in Costa Azzurra e sarebbe accusato di scippo ai danni di una donna.

L’episodio, per cui a suo carico sarebbe stata pendente una misura di custodia cautelare in carcere, stando a quanto riportato dallo stesso quotidiano si sarebbe consumato a Sanremo.

Arrestato ex cavaliere del Trono over: l’accusa

Secondo l’accusa a suo carico, riferisce La Stampa, l’uomo avrebbe pedinato la donna prima di strapparle la borsa e dileguarsi con 1.500 euro in contanti, somma appena prelevata dalla presunta vittima.

Da tempo l’uomo sarebbe stato destinatario della misura cautelare, ma l’arresto sarebbe stato eseguito pochi giorni fa quando, rientrato in Italia da Cannes per il rinnovo del passaporto, sarebbe stato rintracciato dalle forze dell’ordine e arrestato a Imperia.

Stando a quanto riportato da TvBlog e Novella 2000, l’uomo avrebbe partecipato al noto dating show Uomini e Donne nel 2014, trasmissione di Maria De Filippi in cui il suo percorso, all’interno del Trono over, si sarebbe concluso in poco tempo. Una breve apparizione, dunque, che però gli avrebbe restituito comunque una discreta notorietà. Oggi, anni dopo quell’esperienza, il suo nome sarebbe tornato a farsi strada, ma sulle pagine di cronaca

