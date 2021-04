“Io sono incriccata, questa parte non riesco a muoverla“, sono state le parole rilasciate su Instagram in queste ore da Natalia Paragoni dopo due giorni di assenza durante i quali si è goduta un po’ di sano relax insieme al fidanzato, ex del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta. Incidente hot per la Paragoni che rivela di essere lasciata andare a letto insieme al fidanzato esagerando forse un po’.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la notte di passione

La coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, contrariamente a quanto avevano detto e pronosticato coloro che li davano per spacciati quando ancora Zelletta si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, è più affiatata che mai.

A riprova del loro amore e di una passione che non subisce le intemperie del tempo che scorre inesorabile, le recentissime storie pubblicate su Instagram dalla Paragoni. La coppia si è infatti goduta insieme qualche giorno di relax lontano dal lavoro, durante i quali si sono lasciati andare a coccole sfrenate.

L’incidente durante una notte di passione

Così infatti la Paragoni è tornata sui social un po’ “ammaccata”, non riuscendo a muovere parte della spalla sinistra. “Sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti perché io soffro un po’ cifosi scogliosi“, ha dichiarato la Paragoni su Instagram.

Quello che però ha attirato l’attenzione del gossip è stata una delle stories a seguire dove ha confessato di aver passato due giorni all’insegna del romanticismo e dell’amore con Zelletta. “Se vi devo devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni – racconta a Paragoni su Instagram – Non che negli altri giorni non si dia da fare, però ci siamo rilassati di più e quindi il sesso non è mancato e mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare“.

Poi sempre la Paragoni senza usare nel dettaglio: “Andreuccio è colpa tua, anzi fifty fifty. Non vi dico i particolari, ma non sarà la prima volta né l’ultima, quando avrò 81 anni starò ferma“.