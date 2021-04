A L’Isola dei Famosi va in scena una nuova eliminazione: a dover abbandonare Cayo Cochinos è una tra Fariba Tehrani e Vera Gemma. Tutte e due hanno avuto più di una discussione con il gruppo, finendo per essere di fatto escluse e tacciate di falsità dagli altri naufraghi. Ma questa sera il gioco si interrompe definitivamente per una delle due, senza ulteriore possibilità di rimanere in gara.

Un televoto tutto al femminile

Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi e questa volta il televoto è tutto al femminile. A contendersi la permanenza in Honduras sono Fariba Tehrani e Vera Gemma.

La mamma di Giulia Salemi non si è perfettamente integrata nel gruppo che la accusa, oltre che di scarsa partecipazione alle attività quotidiane, anche di doppiogiochismo e bugie.

Furenti, in particolare, gli scontri avuti con Gilles Rocca e Valentina Persia, considerati i ‘leader’ del gruppo e che mal tollerano gli atteggiamenti della Tehrani. Anche Vera Gemma, dall’altro lato, ha avuto più di una discussione con il gruppo. Ultima quella con Francesca Lodo, accusata di non averla salvata la scorsa puntata e di averla mandata dritta in nomination, salvando così Miryea Stabile.

Vera Gemma eliminata

Ma i giochi sono fatti ed è ora tempo di decidere chi è l’eliminata – questa volta definitiva – dal reality.

Ilary Blasi legge il comunicato dallo studio e, a dover abbandonare le Honduras e fare così ritorno in Italia, è Vera Gemma. La figlia del grande attore Giuliano è così costretta ai saluti finali: “Sono contentissima così, non cambierei una virgola di come ho giocato fino a oggi. È stata un’esperienza meravigliosa“. Salva invece Fariba Tehrani.

