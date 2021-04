Ilary Blasi compie 40 anni: i dolci auguri di Francesco Totti su Instagram

Dalla prima volta che è apparsa in televisione ad oggi, di anni ne sono passati tanti, li stessi che può definire essere stati l’ascesa della sua brillante carriera nel mondo del piccolo schermo che oggi, plenariamente, la festeggia. Oggi Ilary Blasi compie 40 anni, una cifra molto significativa per la conduttrice ma anche figlia, madre e moglie, tra i volti più amati della televisione e di Mediaset. In questo giorno per lei così importante, non sono ovviamente mancati gli auguri del suo compagno da una vita, Francesco Totti.

Ilary Blasi compie 40 anni: gli auguri su Instagram di Francesco Totti

È stato proprio oggi Francesco Totti il primo a farle gli auguri su Instagram puntando la sveglia molto presto e regalandole uno scatto corredato da amorevoli parole nei suoi confronti.

Era Ilary la persona al suo fianco nei momenti più felici, quelli della sua carriera d’oro da calciatore della Roma e dell’Italia, ed era sempre Ilary la persona che ha scritto insieme a lui, ad un tavolo, la commovente lettera che “il capitano” ha letto ai suo tifosi al termine della sua carriera sul campo in erba nel giorno della sua ultima partita.

Il dolce messaggio di Totti au Instagram: “Ci aspetta ancora tanta vita insieme“

Traspare l’amore e la stima dal messaggio che Francesco Totti ha scritto oggi su Instagram nel giorno del 40esimo compleanno di Ilary Blasi, ora al timone dell’Isola dei Famosi: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme..

ora sei arrivata a 40… – scrive Francesco Totti su Instagram a sua moglie – abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!! auguri amore mio“. A corredo delle parole una loro fotografia, uno scatto estrapolato dal passato durante una giornata di sole in riva al mare. Ovviamente gli auguri di Totti non sono stati i soli ad arrivare quest’oggi e lo si percepisce già dai commenti sottostanti al post in cui appaiono le parole della cantante Noemi, di Tiromancino, di Alvin, Francesca Barra, Laura Chiatti.