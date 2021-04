Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Giove è forte nella vostra orbita, amici dell’Acquario, donandovi una giornata radiosa e tranquilla, caratterizzata da una nuova espansività e un ottimismo che non credevate di possedere. La vostra gentilezza sarà accentuata al punto da renderla evidente a tutte le persone che vi circondano, che non potranno che apprezzarvi ancora più a fondo!

Voi single del segno potreste presto scoprire che una persona tra le vostre amicizie più strette serba un qualche tipo di sentimento diverso e più profondo nei vostri confronti! Nettuno, il pianeta delle novità, vi spalleggia garantendovi un notevole influsso!

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 29 aprile: amore

Nel caso in cui siate impegnati in una relazione di lunga durata, cari Acquario, dovrebbe attendervi una giornata abbastanza positiva e prima vi stravolgimenti in entrambi i sensi! Le migliori opportunità saranno riservate a voi, amici single del segno, che presto potreste trovare l’oggetto delle vostre ricerche!

Sembra essere al vostro fianco da tanto tempo, ma nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di parlarne all’altro, potreste prendere la palla al balzo!

Oroscopo Acquario, 29 aprile: lavoro

La vostra giornata lavorativa di giovedì sembra configurarsi come impegnativa e pienissima di scadenze e incontri. Cercate di non farvi abbattere, con le nuove energie che vi animano dovreste riuscire a portare tranquillamente a termine tutto, al costo di un po’ di fatica. Riuscirete a garantirvi anche la stima di colleghi e superiori!

Oroscopo Acquario, 29 aprile: fortuna

Per quanto riguarda, invece, l’influsso della Dea bendata, sembra attendervi una bella sorpresa nel corso di questo giovedì, cari amici Acquario! Rimanete aperti alle possibilità, che potreste dovervi mettere in contesti a voi estranei per trovare la sorpresa!