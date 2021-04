Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Nel corso di questo bel giovedì, amici dell’Ariete, sarete investiti da un notevole flusso di energie! Saturno, Mercurio e Giove sembrano occupare una posizione veramente benefica e meravigliosa nella vostra orbita celeste. Il loro supporto combinato vi garantisce una buona prontezza di riflessi per affrontare qualsiasi situazione senza stress o nervosismo.

Buone possibilità sembrano attendere voi single, se solo riusciste a lasciarvi andare alla vena erotica che gli astri accentuano.

Oroscopo Ariete, 29 aprile: amore

Venere sorregge la vostra sfera sentimentale, cari nati sotto l’Ariete, donandovi la possibilità di apparire più seducenti agli occhi della vostra dolce metà senza tralasciare una buona dose di erotismo. Nel caso foste impegnati in una relazione stabile, gli astri vi danno l’opportunità di godere più a fondo dei vostri sentimenti, saldando ulteriormente il rapporto di coppia.

Buone prospettive anche per i single, purché vi buttiate senza riempirvi la testa di pensieri negativi.

Oroscopo Ariete, 29 aprile: lavoro

Una piccola novità sembra attendervi sul posto di lavoro, cari Ariete! Sembra infatti possibile che riusciate ad ottenere la tanto ambita promozione a cui pensate da tempo, magari come premio per gli sforzi che avete fatto nelle ultime settimane. Non siete soliti apprezzare più di molto i cambiamenti, ma quando sono positivi dovreste abbracciarli senza troppi dubbi.

Oroscopo Ariete, 29 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata, infine, cercate di non farci troppo affidamento in giornata.

È distante dalla vostra orbita e vi attende una bella giornata, quindi il suo supporto potrebbe rivelarsi superfluo per voi. Evitate solo gli investimenti azzardati.