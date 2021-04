Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra giornata di giovedì sarà allietata da una buona serie di transiti positivi! Giove e Saturno, entrambi forti nei vostri piani astrali, vi alleggeriscono lo spirito, leggermente provato da qualche difficoltà affrontata nei giorni passati. Anche la vostra voglia di contatto umano dovrebbe essere alle stelle, spingendovi verso nuovi ambienti che non avete mai frequentato, riuscendo a socializzare con gli sconosciuti!

La Luna, sempre positiva nella vostra orbita, accentua ulteriormente questo ultimo aspetto, rendendovi più aperti ai contatti di ogni natura.

Oroscopo Bilancia, 29 aprile: amore

La Luna si farà promotrice della vostra giornata amorosa di giovedì, carissimi Bilancia! Grazie al supporto del luminare notturno, i legami che animano il vostro cuore si salderanno ancora di più, donandovi dei bei momenti di unione, soprattutto nel caso siate già impegnati.

Molto buone, invece, le prospettive per voi single del segno, che sfruttando la rinnovata voglia di socialità sarete in grado di intessere legami che presto potrebbero evolversi. Se qualcuno facesse già battere il vostro cuore, dedicategli un po’ di tempo, potreste riuscire ad ottenere quello che cercate!

Oroscopo Bilancia, 29 aprile: lavoro

Una nuova spinta a fare e non stare fermi vi animerà questo giovedì, amici nati sotto il segno della Bilancia. Le mansioni sul posto di lavoro sembreranno quasi dei semplici giochetti per voi, ma cercate di mantenere a freno le vostre elevate ambizioni perché la giornata non sembra essere favorevole per i cambiamenti e i rinnovamenti in ambito lavorativo.

Accontentatevi del vostro lavoro, se vi piace, altrimenti preoccupatevi di cambiarlo più avanti.

Oroscopo Bilancia, 29 aprile: fortuna

La Dea bendata è con voi, amici della Bilancia, con una buona influenza fortunata sui vari aspetti che animano la vostra giornata! Una sorpresa potrebbe essere molto vicina, oppure anche un’emozione nuova che vi traghetterà verso un benessere più generalizzato!