Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La vostra giornata di giovedì, amici del Cancro, sembra configurarsi come leggermente faticosa ed impegnativa. Plutone vi rema contro, rendendo conflittuali e problematici i rapporti con chi vi circonda. Le peggiori conseguenze sembrano, però, interessare i rapporti famigliari, che saranno colpiti da un qualche tipo di problema di non poco conto, probabilmente legato ad un patrimonio o a questioni economiche.

Tuttavia, non tutto è negativo e dalla vostra parte potrete contare sul supporto della Luna, che vi spinge a riflettere ed evitare i litigi che potrebbero sorgere.

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 29 aprile: amore

Fortunatamente, cari Cancro, l’influsso di Plutone non intaccherà la vostra relazione sentimentale, nel caso siate impegnati da tempo! Anzi, sembra addirittura una giornata propizia per organizzare qualcosa per il futuro, come una gita nel weekend o la vacanza estiva.

Tuttavia, l’influenza sulle possibilità di fare nuovi incontri per i single sarà notevolmente negativa, quindi potrebbe essere una buona idea interrompere la ricerca per un giorno.

Oroscopo Cancro, 29 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro le cose sembrano poter procedere al meglio, seppur il carico di mansioni che vi interesserà sembra essere decisamente alto. Potreste dover impiegare tutte le energie del giovedì proprio nel completamento degli incarichi, ma cercate di non farne un problema. Grazie al supporto di Urano dovreste essere in grado di evitare un qualche tipo di contrasto con un superiore, che sembra essere all’orizzonte.

Oroscopo Cancro, 29 aprile: fortuna

Cercate di evitare di rivolgervi alla Dea bendata in questo giovedì, amici nati sotto il segno del Cancro. Non sembra infatti voler apporre la sua mano benefica sulla vostra testa, lasciandovi a gestire le questioni quotidiane solo con le vostre forze. Sapete di potercela fare tranquillamente!