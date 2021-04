Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, la giornata di giovedì sembra volervi regalare una serie di novità, alcune grandi ed importanti, mentre altre più piccole e secondarie! Saturno poi, poco distante dalla vostra orbita celeste, vuole garantirvi alcune meritate soddisfazioni nel campo amicale e amoroso.

Anche la famiglia sembra garantirvi alcuni momenti di unione e felicità, godetevelo! Una vostra vecchia conoscenza, quasi dimenticata, sembra in procinto di rientrare nella vostra vita nel corso di queste giornate, e potrebbe rivelarsi una buonissima possibilità per voi single del segno!

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, 29 aprile: amore

La sfera amorosa si presenta come veramente ottimale in questo giovedì, carissimi Gemelli! Nel caso in cui siate single, potrete contare sul supporto dell’importante Venere che vi garantirà una buona serie di possibilità e successi.

Marte e Mercurio, invece, si fanno carico delle coppie stabili, sostenendo la sfera passionale ed erotica e permettendovi di passare una bella serata all’insegna dei sentimenti che vi legano!

Oroscopo Gemelli, 29 aprile: lavoro

In campo lavorativo sembra che possiate essere interessati da un piccolo problema di poco conto, ma che richiederà comunque di essere risolto in breve tempo. Mettete le vostre energie e la creatività a disposizione, potreste essere proprio voi a trovare quella soluzione, guadagnandovi la stima dei superiori.

Oroscopo Gemelli, 29 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi sostiene in parte, amici dei Gemelli, facendosi carico della buona riuscita della vostra giornata.

Vi aiuterà a schivare un paio di colpi del destino, per arrivare a fine giornata ancora carichi ed energici!