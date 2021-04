Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, le vostre energie sembrano essere alle stelle in questo bel giovedì di aprile! Grazie a queste, aggiunte ad una buona salute psicofisica, vi aiuteranno a superare tutti i piccoli e grandi imprevisti della giornata! Il Sole e Urano occupano, però, due posizioni dissonanti nella vostra orbita celeste, rallentando il raggiungimento dei vostri obbiettivi e facendovi venire meno l’intesa con le persone che vi circondano.

Specialmente per quanto riguarda i rapporti famigliari, sembrate poter essere chiamati a prendere una decisione o a compiere una scelta, magari che va contro la vostra stessa volontà.

Oroscopo Leone, 29 aprile: amore

L’influsso dei due pianeti dissonanti, fortunatamente, non intaccherà la vostra relazione di vecchia data, amici nati sotto il Leone! Nella giornata di giovedì riuscirete ad essere più profondi nei vostri sentimenti e attenti alle esigenze della vostra dolce metà.

Marte, invece, si erge a difensore del benessere di voi amici single del segno, donandovi la possibilità di buttarvi nell’ignoto senza preoccupazioni!

Oroscopo Leone, 29 aprile: lavoro

Bene anche per quanto riguarda il lavoro, con una giornata che sembra essere monotona e, tutto sommato, noiosa. Nulla di grave, limitatevi a fare il vostro lavoro, vi occuperete nei prossimi giorni delle ambizioni che serbate. Occhio solo a non causare problemi sul posto di lavoro per via degli influssi negativi che vi rovinano i contatti con gli altri.

Oroscopo Leone, 29 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata, non sembra volervi riservare alcuni importante influsso di fortuna. Tuttavia, gli astri suggeriscono di evitare gli investimenti che potrebbero proporvi nel corso di giovedì. Seppur sembrino remunerativi, infatti, potreste trovarvi ad aver compiuto una scelta decisamente sbagliata cari Leone.