Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La Luna sorregge il vostro benessere in questa giornata, amici del Sagittario, ma parte degli altri transiti sembra essere leggermente dissonante. Grazie al luminare notturno dovreste sentirvi rinvigoriti ed ottimisti nell’affrontare le piccole e grandi sfide che vi si parano davanti, trasmettendo anche un po’ del vostro buonumore agli altri!

Tuttavia, la posizione dissonante di Nettuno potrebbe rendervi leggermente distratti rispetto alle cose che vi circondano e ai bisogni delle persone che costellano la vostra vita.

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 29 aprile: amore

La sfera affettiva sembra essere tutto sommato accentuata nella giornata di giovedì, grazie soprattutto al supporto della Luna. Però, amici nati sotto il Sagittario, cercate di non dimostrarvi distratti e disattente, ponendo in primo piano i bisogni della vostra dolce metà, oppure potrebbe essere visto come poca voglia di impegnarvi, specialmente se nell’ultimo periodo aveste affrontato un qualche tipo di discussione.

Oroscopo Sagittario, 29 aprile: lavoro

Molto bene, invece, per la sfera lavorativa, soprattutto se la professione che svolgete vi piace e gratifica. Occhio, perché se così non fosse, potreste essere davanti ad una giornata piuttosto pesante, con pochissima voglia di andare avanti ed impegnarvi per ottenere qualcosa. Cercate, magari, di crearvi una piccola tabella di marcia, per restare dietro alle varie mansioni ed incombenze senza perdervi.

Oroscopo Sagittario, 29 aprile: fortuna

La Dea bendata, però, sembra essere distratta altrove, cari Sagittario. Nella giornata di giovedì non sembra attendervi alcuna sorpresa o emozione nuova, ma non dovreste preoccuparvi più di molto!