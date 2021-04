Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

I transiti che animeranno la vostra orbita di giovedì, amici dello Scorpione, sembra essere tutto sommato discreti. Una rinnovata volontà di affermarvi, garantita da Plutone, dovrebbe spingervi ad ottenere un paio di successi importanti sul posto di lavoro, il campo decisamente più favorito della giornata!

La Luna, poi, non distante da voi, vi garantisce un buon livello di umore, che vi permetterà di affrontare qualsiasi sfida con il sorriso e la determinazione. Delle nuove relazioni di una qualche natura non meglio definita sembrano essere molto molto vicine al vostro orizzonte.

Oroscopo Scorpione, 29 aprile: amore

All’interno della sfera amorosa dovreste godere di un rinnovata passionalità erotica, che vi permetterà un tipo di contatto diverso con la vostra dolce metà, nel caso siate occupati. Plutone, infatti, sembra volersi fare anche promotore di alcune nuove ed importanti emozioni che non provavate da tempo.

Nettuno, infine, accentua la vostra voglia di amare, dandovi delle buonissime possibilità nel caso siete dei cuori solitari.

Oroscopo Scorpione, 29 aprile: lavoro

L’aspetto lavorativo, amici dello Scorpione, sembra essere quello maggiormente favorito e pieno di successi nella giornata di giovedì! Se state cercando la stima di qualcuno, ambendo magari a qualche nuova posizione, allora siete davanti ad una giornata estremamente favorevole! Le vostre capacità saranno messe in risalto dai transiti positivi che vi interessano, garantendovi qualche buon successo pratico.

Oroscopo Scorpione, 29 aprile: fortuna

In questo contesto tutto sommato positivo, la Dea bendata vuole premiarvi con una buona dose di fortuna, cari nati Scorpione! Non sembra dovervi capitare in una situazione precisa, quanto piuttosto si adatterà alle vostre esigenze, quindi sappiatela usare a dovere e solo nel caso fosse necessario.