Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il vostro giovedì, amici del Toro, sembra configurarsi come leggermente variabile. Sembra che vi troviate davanti a qualche eccessiva fatica che potrebbe farvi desistere o tentennare, ma i risultati che otterrete dagli sforzi saranno in grado di gratificarvi profondamente. In particolare, sembrano essere più colpite le vostre relazioni amicali e quelle lavorative.

Saturno occupa una brutta posizione, rendendovi nervosi e irritabili, oltre che scontenti di quello che potreste fare. Cercate di pazientare fino a sera, quando il cielo dovrebbe schiarirsi, migliorandovi l’umore.

Oroscopo Toro, 29 aprile: amore

Cari Toro, se vi sembra che nella vostra relazione sentimentale manchi un po’ di contatto emotivo, affrontate il problema con la vostra dolce metà. Seppur potreste causare un piccolo dissapore tra voi, facendo fondo a tutta la vostra gentilezza riuscirete a calmare gli animi, trovando poi un giusto compromesso tra voi due.

La serata sarà utile per migliorare il contatto tra di voi, ristabilendo un po’ di pace e serenità!

Oroscopo Toro, 29 aprile: lavoro

Qualche dissapore o questione fastidiosa potrebbe rovinarvi un po’ l’umore sul posto di lavoro. Cercate di evitare i litigi, tenendo a bada l’eccessivo nervosismo che vi colpisce in questo giovedì. Non sempre occorre litigare e spesso finisce solo per peggiorare ulteriormente l’umore di tutte le parti coinvolte. Sembra, inoltre, che non si tratti neppure di una questione prettamente lavorativa, quindi non ha senso discuterne!

Oroscopo Toro, 29 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata sembra che una piccola sorpresa potrebbe attendervi in serata, specialmente da parte della vostra dolce metà e nel caso in cui in mattinata abbiate discusso.