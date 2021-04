Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il cielo che vi attende alle porte di giovedì, amici della Vergine, sembra volervi presentare un paio di transiti leggermente dissonanti. Nettuno, che occupa una posizione scomoda, sembra voler accentuare i piccoli problemi del quotidiano, riservandovene alcuni in più o ingigantendoli.

State attenti soprattutto ai rapporti con i famigliari perché uno dei vostri cari sembra voler scatenare un litigio che interesserà pure voi. Potrete contare sul buon supporto di Venere, che vi aiuta ad evitare i problemi attraverso alcune buone soluzioni geniali!

Oroscopo Vergine, 29 aprile: amore

Buonissime le prospettive per quanto riguarda la sfera amorosa, sorretta dal buon Plutone! Grazie a lui, migliorerà l’intesa con il partner per voi amici della Vergine impegnati, rendendovi anche più attivi e partecipi al benessere relazionale.

Voi single, invece, sembrate essere davanti ad un periodo all’insegna dei flirt, che non è chiaro dove vi porteranno, ma spetta solamente a voi deciderlo, quindi buttatevi senza pensarci!

Oroscopo Vergine, 29 aprile: lavoro

Le vostre abilità saranno messe alla prova nel corso di questo giovedì, cari nati sotto il segno della Vergine. Potreste essere chiamati ad impiegare un paio di energie in più per risolvere qualche questione spinosa con un collega su un progetto che state concludendo assieme. Cercate di tenere assieme tutta la vostra pazienza perché potrebbe tornarvi decisamente utile!

Oroscopo Vergine, 29 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna un piccolo influsso vuole riservarvelo, pur essendo distante da voi!

Qualcosa di emozionante vi attende in giornata, anche se non è del tutto chiaro in qualche campo si concretizzerà, ma dovrebbe riuscire a rendervi felici e soddisfatti!