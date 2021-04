Tommaso Zorzi e Lorenzo Campo, c'è complicità tra l'opinionista dell'Isola e il rampollo torinese: gli scatti rubati a Milano

Dell’amore di Tommaso Zorzi si sa poco ma quando viene a galla fa parlare di sé. Per questo motivo al momento gli occhi sono tutti puntati sul vincitore di Grande Fratello Vip e non solo per la sua rapidissima ascesa televisiva. Il giovane Zorzi è stato infatti recentemente immortalato al fianco di una persona che non passa inosservata: si chiama Lorenzo Campo ed è un giovane rampollo di Torino.

C’è da dire che per quanto riguarda la sua vita sentimentale Zorzi non si sia mai fatto alcuna remora a dire le cose come stavano: quando c’era l’amore, ne parlava; quando l’amore non c’era gli mancava.

Fanno però scalpore in queste ore alcune fotografie scattate dai paparazzi del settimanale Chi, diretto dall’amico Alfonso Signorini, che sembrano averlo immortalato al fianco di una persona che potrebbe non essere solo un semplice amico.

Galeotta un’amica in comune come per Iconize

La persona in questione è il rampollo di una famiglia facoltosa di Torino, Lorenzo Campo. Campo e Tommaso Zorzi sarebbero stati immortalati insieme in quel di Milano dai fotografi e dagli scatti si denota con particolare attenzione la loro sintonia non ché la complicità che danno adito al gossip di ricamarvi sopra un presunto e possibile flirt in corso.

I due sarebbero diventati intimi in brevissimo tempo, legati ora dopo essersi conosciuti grazie ad un’amica in comune come era già successo in passato a Zorzi con Aurora Ramazzotti quando la figlia di Michelle Hunziker gli aveva presentato Marco Ferrero, in arte Iconize. I due avrebbero già anche trascorso insieme giornate intere come quella del 25 aprile e in tanti hanno notato la loro affinità nonché un certo riserbo da parte di Zorzi che fa ben promettere lasciando pensare che voglia tenere lontano dal gossip una presunta infatuazione.