È stato ribattezzato il matrimonio del secolo quello tra William e Kate, il coronamento di una favola d’amore nata tra le mura dell’università e concretizzatosi con un matrimonio principesco; come in una fiaba.

Era il 29 aprile 2011 quando il principe William, secondo in linea di successione, e Catherine, Kate, Middleton, dicevano si tra le mura dell’Abbazia di Westminster. Un evento dal forte impatto mediatico e che ha racchiuso moltissime curiosità.

William e Kate festeggiano 10 anni di matrimonio

Alle 11.20 (ora locale) del 29 aprile 2011, William e Kate pronunciavano il si davanti all’arcivescovo di Canterbury nelle spesse e antiche mura di Westminster.

Un matrimonio da fiaba: da un lato la giovane sposa vestita di un abito bianco dal lungo strascico e accanto a lei il principe ed erede al trono di una delle monarchie più antiche al mondo.

Dopo le nozze, celebrate di fronte a circa 2mila persone presenti, per poi fare il tradizionale giro in carrozza che dall’abbazia li ha condotti a Buckingham Palace. Li i neo sposi hanno assistito alla parata e ad un passaggio di arei, per poi salutare la folla con il classico bacio.

L’impatto mediatico delle nozze tra William e Kate

Il Royal Wedding è stato seguito in tutto il mondo, totalizzando un record di due miliardi di spettatori registrati da dirette televisive e altre non calcolabili dalle reti streaming, nelle strade di Londra tra l’Abbazia di Westminster e Buckingham Palace c’erano invece circa un milione di persone presenti, pronte a salutare i novelli sposi.

Inoltre dal matrimonio sono scaturite collezioni di porcellane, porta pillole, francobolli… per ricordare il grande giorno. La zecca Reale ha persino approvato la produzione di una moneta da cinque sterline che ritraeva la coppia di profilo. Lo stesso fece la Zecca Australiana che ha prodotto in serie monete e francobolli disegnate da Stuart Devlin.

Alcune curiosità sul matrimonio:

Dietro le nozze tra William e Kate sono tante le curiosità che hanno reso quel giorno del 29 aprile 2011 speciale.

Il costo delle nozze è ammontato a circa 20milioni di sterline

è ammontato a circa 20milioni di sterline Il Royal Wedding ha portato circa 2miliardi di sterline di proventi al turismo britannico

William e Harry hanno indossato uniformi disegnate e create con tessuti traspiranti per sopperire al caldo della giornata

Kate Middleton si è truccata da sola. La sposa ha seguito dei corsi di trucco fai da te e ha scelto di curare da sola il suo make up

La sposa ha seguito dei corsi di trucco fai da te e ha scelto di curare da sola il suo make up L’abito della sposa era firmato Alexander McQueen e, secondo gli esperti di moda, ha influenzato dieci anni di moda sposa

e, secondo gli esperti di moda, ha influenzato dieci anni di moda sposa Qualcosa di nuovo, di vecchio, di prestato e di blu: Kate ha rispettato la tradizione a pieno. Ha indossato dei pizzi vecchi, le è stato cucito un nastro azzurro nel vestito e ha indossato una tiara prestatale dalla Regina.

Il bouquet della sposa conteneva un messaggio segreto per William, oltre al mughetto e al giacinto c’era anche il garofano dei poeti o Sweet William.

Mentre la fede nuziale di Kate, come da tradizione, è stata forgiata dall’oro gallese, William ha scelto di non ricevere la fede durante le nozze.

William ha scelto di non ricevere la fede durante le nozze. I ricevimenti nuziali sono stati due, il primo ospitato e offerto dalla Regina, da 600 invitati e il secondo organizzato da Carlo, con 300 invitati.

Dal matrimonio sono nati 3 figli, i principini George, Charlotte e Louis

William e Kate hanno lasciato Buckingham a bordo della Aston Martin del principe Carlo, coperta di palloncini con la scritta Just Married.

Le immagini del Royal Wedding

Molti dei momenti del matrimonio tra William e Kate sono stati immortalati dai fotografi e dalle videocamere. Ad esempio quelle che mostrano la sposa assieme al neo marito salutare la sovrana accompagnata dall’unica damigella: la sorella Pippa Middleton.

Oppure il momento in cui la coppia di sposi ha lasciato l’Abbazia di Westminster mano nella mano.

Il giro in carrozza nel tragitto da Westminster a Buckingham Palace, dove i neo-sposi hanno salutato migliaia di persone accorsi per l’occasione.

I saluti dalla balconata di Buckingham Palace, e il romantico bacio che ha emozionato tanto i sudditi quanto i neo-sposi.

