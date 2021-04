Quando entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti si vedono costretti a salutare i propri cari per qualche tempo e se in quest’edizione c’è chi ha trovato consolazione in un nuovo amore all’interno del talent, qualcun altro soffre per la mancanza della fidanzata rimasta a casa. Il ballerino Samuele ha trascorso momenti particolarmente difficili proprio in seguito a una telefonata con la sua ragazza. ll giovane ha infatti ammesso di temere che lei lo volesse lasciare.

Amici, lo sconforto di Samuele dopo la telefonata con la fidanzata

Nella puntata del daytime andata in onda ieri pomeriggio, il ballerino Samuele è apparso in uno stato di profonda preoccupazione in seguito a una telefonata con la sua fidanzata Claudia.

La ragazza è a sua volta una ballerina e da mesi lo attende fuori dalla scuola. Dopo aver parlato con lei ed essere scoppiato in un pianto di sconforto, Samuele si è asciugato le lacrime e si è diretto in sala prove per preparare le performance per il serale. Evidentemente scosso dalla telefonata appena conclusa però, il ballerino non è riuscito a concentrarsi e tornato in casetta ha iniziato nuovamente a piangere sconsolato.

Il conforto dei compagni

Samuele si è disteso su uno dei divani della casetta e al suo fianco sono giunti immediatamente Giulia e Aka7even, incapaci di restare indifferenti ai suoi singhiozzi.

“Si aspettano che io faccia, che io trovi l’idea per essere ironico- ha spiegato fra le lacrime il ragazzo- ma io non ho più idee, non riesco più a pensare”.

“Ti sfoghi perché hai bisogno di sfogarti” gli ha detto comprensiva Giulia, lasciandogli un bacio fra i capelli, mentre lui con la testa nascosta sotto a un cuscino continuava a lamentare la mancanza di ispirazione. “Se sei stressato è ovvio che non riesci a pensare” gli ha spiegato la ragazza, chiedendogli di stare tranquillo.

L’incontro con la maestra Veronica Peparini

Dopo aver saputo della sua crisi, Veronica Peparini gli ha chiesto di presentarsi in sala prove per parlare del suo stato d’animo. Con gli occhi ancora rossi a causa delle lacrime, il ragazzo ha raggiunto l’insegnante che con apprensione gli ha chiesto di spiegarle cosa stesse succedendo. “Aspetta che riordino le idee– ha affermato lui chiedendo qualche istante per riflettere- non riesco ad avere più idee, questa è la sostanza, non riesco a farmi venire più delle idee che mi possano aiutare con quello che devo fare.

Dobbiamo fare la comparata dove dobbiamo spogliarci, tutti si aspettano che io possa trovare la chiave ironica, però non mi viene in mente niente davvero”.

“Tu pensi che veramente sia una cosa che parte dalle idee, dalla danza, è legata solamente a questo o c’è forse qualcosa di più grande che ti fa stare in questo modo, perché magari tante volte le idee vengono pure dallo stato d’animo in cui uno si trova” gli ha spiegato l’insegnante cercando di comprendere il vero problema di fondo. Samuele è quindi nuovamente crollato in un profondo silenzio e abbassando la testa ha iniziato a sospirare preoccupato.

Veronica lo ha incoraggiato a parlarle di qualsiasi cosa lo stesse tormentando: “Cerchiamo di trovare un modo per farti recuperare quella forza e farti continuare la cosa per cui sei venuto qui dentro” ha aggiunto la donna, alla quale Samuele ha manifestato nuovamente la sua difficoltà ad aprirsi.

Veronica e Samuele parlano della telefonata con Claudia

Dopo qualche istante di silenzio, Veronica Peparini ha domandato a Samuele se avesse paura di perdere qualcuno fuori dalla scuola. “Sì anche ci sono delle cose che arrivano da fuori- ha ammesso il ballerino- però sono solo un’aggiunta”.

“Non è un’aggiunta leggera Samu!” ha commentato l’insegnante, parlandogli poi della telefonata con la fidanzata Claudia. “Se vuoi ti posso aiutare a spiegare a lei il Samuele qui dentro, magari sentirlo da un’altra persona può aiutare a far capire come tu vivi qui dentro, con la persona che sei, la sincerità, la semplicità, la tua dedizione- ha proposto- se vuoi ti posso aiutare, se vuoi possiamo chiamare e parlare insieme”. Il ballerino ha ammesso di aver paura di perdere la sua fidanzata e dopo aver riflettuto sulle parole della sua insegnante, ha accettato di telefonarle con il suo aiuto.

“Con quella telefonata lì mi è mancato un po’ il suo supporto, aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria, vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me…” ha spiegato con la voce ancora un po’ rotta.

Veronica Peparini telefona alla fidanzata di Samuele

La fidanzata di Samuele ha reagito con sorpresa alla telefonata, iniziata proprio con i saluti della Peparini. “Io so che tu sei tanto importante per Samuele– le ha confessato l’insegnante- quindi volevo conoscerti, perchè lui non è che parla tantissimo, penso che tu lo sai bene, però quel poco che parla, quel poco che traspare da lui, viene tanto fuori il fatto che tu sei molto importante per lui. Ti ha anche dedicato una coreografia, quindi mi faceva piacere conoscerti”.

Veronica ha quindi cercato di mettersi nei panni della ragazza, spiegando di sapere come ci si può sentire in questo tipo di situazioni. “È strano stare tanto lontano dalla persona che si ama, quindi un po’ ti capisco, però volevo raccontarti Samuele nella scuola, per renderti più serena”. “Stai serena perché lui è veramente concentrato su quello che fa e tu sei una delle persone più importanti per lui– ha aggiunto- se tu ci sei lui sta bene, se tu non ci sei cambiano tante cose”.

La risposta della fidanzata di Samuele

“A me lui manca molto” ha ammesso a un tratto la fidanzata di Samuele. “Non lo so, in realtà penso che tutti i problemi nella mia testa è sicuramente perché mi manca e sto male più facilmente”. La ragazza ha quindi ripensato ai momenti trascorsi insieme, citando i gesti semplici e quotidiani che più le mancano: “Stare semplicemente in silenzio e abbracciarlo”. Anche Samuele ha spiegato di pensare spesso a quei momenti. “Averla vicino” è ciò che il ballerino ha dichiarato desiderare di più, “anche sentire semplicemente il profumo è qualcosa di troppo potente secondo te”.

“Samu, quando torni balliamo insieme?” gli ha domandato sorprendendolo infine la ragazza, “Io non aspetto altro, ho un sacco di idee” le ha risposto lui sorridendo. In pochi minuti di telefonata il ballerino ha ritrovato la serenità che sembrava aver perso e dopo aver ringraziato Veronica è tornato verso la casetta ripassando i passi di una nuova coreografia.

