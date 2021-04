Oggi giovedì 29 aprile 2021 continua la caccia al montepremi del SuperEnalotto. Segui l’estrazione dei numeri che formano la sestina vincente del SuperEnalotto ai quali si aggiungono il numero Jolly ed il numero SuperStar.

Estrazioni SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato ormai con la sua somma ad occupare stabilmente il primo posto tra i giochi a premi di tutta Europa.

Il Jackpot, uno dei più alti di sempre, continua ad alimentare i sogni di tanti giocatori italiani che sfidano la sorte con la speranza di riuscire ad indovinare la combinazione vincente per aggiudicarsi il primo premio che vale oltre 144 milioni di euro.

Il montepremi totale del gioco ha veleggiato al di sopra dei 147 milioni di euro totali, suddividendosi come riportato qui sotto:

Premio disponibile per punti 6 è stato di € 143.718.892,61;

Premio disponibile per punti 5+1 è stato di € 652.141,23;

Premio disponibile per punti 5 è stato di € 210.691,78;

Premio disponibile per punti 4 è stato di€ 214.050,39;

Premio disponibile per punti 3 è stato di € 645.466,90;

Premio disponibile per punti 2 è stato di € 2.006.588,41;

Premio destinato Vincite Immediate è stato di € 421.383,56.

Estrazioni SuperEnalotto: i dati dell’estrazione di martedì 27 aprile 2021

Nell’ultimo concorso che si è tenuto martedì 27 aprile 2021 nessuno dei giocatori che hanno partecipato all’estrazione del SuperEnalotto è riuscito a centrare la combinazione vincente, facendo quindi continuare a salire il montepremi del gioco. Nonostante nessuno si sia accaparrato il premio maggiore non sono mancate le soddisfazioni per chi ha centrato dei punteggi minori. In questa occasione non sono stati messi a segno né 6 né 5+1 ma è stata registrata una vincita di tutto rispetto con il punteggio 5, che è valso la bellezza di 210.691,78 euro.

Riportiamo il dettaglio di tutte le vincite che si sono verificate nel concorso numero 50 del 27 aprile 2021:

Le vincite verificatesi con la sestina vincente del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 1 Punti 5 210.691,78 € 581 Punti 4 368,41 € 18.132 Punti 3 35,59 € 298.744 Punti 2 6,71 € Le vincite al SuperEnalotto di martedì 27 aprile 2021.

Le vincite delle combinazioni affiancate dal numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 36.841,00 € 58 3 Stella 3.559,00 € 1.335 2 Stella 100,00 € 9.983 1 Stella 10,00 € 25.457 0 Stella 5,00 € Le vincite legate al numero SuperStar.

Le vincite immediate erogate dai terminali di gioco:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 15.192 379.800,00 Le vincite istantanee erogate casualmente dal terminale di gioco.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.