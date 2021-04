Come ogni giorno anche giovedì 29 aprile 2021 si terrà una nuova estrazione della combinazione vincente del Million Day in grado di regalare 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i numeri vincenti del 29 aprile 2021

Ecco i numeri estratti per il Million Day del 29 aprile 2021:

8 27 50 36 53

Million Day: i risultati delle ultime estrazioni

Anche oggi giovedì 29 aprile 2021 riparte la caccia alla cinquina vincente, come avvenuto anche per il Million Day di ieri 28 aprile 2021, del gioco che sta appassionando gli italiani e dando loro delle soddisfazioni.

Il Million Day, nel solo mese di aprile, è stato in grado di regalare la cifra più alta del montepremi in palio già 5 volte, continuando ad assegnare anche altre vincite in tutta Italia.

L’ultima giocata che è stata in grado di pronosticare correttamente la cinquina vincente risale a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di indovinare felicemente i 5 numeri della combinazione vincente. Il giocatore, che aveva preso parte all’estrazione giocando un sistema ridotto, si è portato a casa il primo premio tanto ambito da 1 milione di euro, riuscendo a diventare il 164 milionario nella storia di questa lotteria a premi.

Million Day: le ultime estrazioni

La raccolta di estrazioni del Million Day continua incessante dal 2018 e si rinnova ogni giorno con l’aggiunta dell’ultima cinquina, estratta come sempre a partire dalle 19:00. Nella tabella qui sotto sono riportate le estrazioni degli ultimi giorni, specificando il giorno nel quale è stata composta la cinquina del concorso:

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 7 27 28 43 54 MARTEDÌ 20 APRILE 2021 4 14 36 39 53 LUNEDÌ 19 APRILE 2021 24 38 40 50 55 DOMENICA 18 APRILE 2021 13 28 41 49 50 SABATO 17 APRILE 2021 2 22 37 51 53 VENERDÌ 16 APRILE 2021 3 15 18 21 23 GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 14 17 25 45 46 MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021 22 36 38 44 46 MARTEDÌ 13 APRILE 2021 2 18 22 34 55 LUNEDÌ 12 APRILE 2021 4 5 9 13 54 DOMENICA 11 APRILE 2021 7 15 16 23 38 Le ultime estrazioni dei concorsi del Million Day.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16.