Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Numerosi influssi benefici vi attendono questo venerdì, amici della Bilancia, con un buon numero di pianeti a soffiare sulle vostre vele! Grazie alla posizione di Saturno, Giove e del Sole conoscerete un miglioramento della grinta e della ragionevolezza che animano il vostro spirito, oltre all’affettività che guida le vostre varie relazioni.

Potreste riuscire a risolvere una vecchia questione famigliare, nel caso in cui uscisse nuovamente, facendo fondo al buon senso e alla generosità che appartengono al vostro segno! Occhio solo alla salute questo fine settimana, perché sembrate correre un piccolo rischio legato all’alimentazione.

Oroscopo Bilancia, 30 aprile: amore

La vostra giornata amorosa, amici impegnati della Bilancia, si configura come positiva ma priva di particolari emozioni positive o negative. Voi amici single, invece, dovreste cercare di fare qualche passo avanti nel caso in cui qualcuno da tempo faccia battere il vostro cuore.

Non si sa mai dove una relazione potrebbe andare a finire, ma per scoprirlo è necessario impegnarsi a fondo, cercate di non tirarvi indietro perché gli astri vi sostengono e sorreggono.

Oroscopo Bilancia, 30 aprile: lavoro

La grinta che animerà il vostro spirito questo venerdì avrà importanti ripercussioni sul lavoro. Dovreste essere in grado di svolgere le vostre mansioni al meglio, garantendovi un po’ di fiducia e stima in più da parte dei vostri superiori. Grazie a queste, nel corso dei prossimi giorni sembrano potersi concretizzare delle belle opportunità per voi.

Maggio vi regalerà una qualche nuova possibilità, purché riusciate a mettervi veramente in gioco.

Oroscopo Bilancia, 30 aprile: fortuna

Infine, la Dea bendata appoggia in parte la vostra bella giornata, garantendovi il suo influsso fortunato. Grazie a questo, sarà per voi più semplice dirigervi verso quelle opportunità che porteranno importanti svolte nella vostra vita.