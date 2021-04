Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La vostra giornata di venerdì, amici del Capricorno, non sembra essere così tanto positiva. Una serie di moti incerti vi accompagnerà, rannuvolandovi leggermente il cielo. Tuttavia, potrete contare sul buon supporto di Mercurio, Plutone, Giove, Urano, Nettuno e del Sole che mitigheranno buona parte degli effetti negativi!

Marte, invece, vi invita a prestare attenzione alle cose che vi circondano, rendendovi lucidi e percettivi. Insomma, seppur qualche sorpresa negativa sembra attendervi in giornata, questa sembra anche essere tutto sommato positiva e tranquilla, quindi non preoccupatevi particolarmente.

Oroscopo Capricorno, 30 aprile: amore

Nel caso abbiate attraversato qualche discussione con la vostra dolce metà nel corso dei giorni passati, questo venerdì sembra volervi far fare qualche passo avanti nella risoluzione dei vostri problemi.

Non aspettatevi che tutto si risolva per magia, semplicemente grazie agli astri, perché sarà necessario un notevole sforzo anche da parte vostra, specialmente se foste voi la causa dei litigi. La serata sembra essere abbastanza positiva, quindi impegnatevi a fondo!

Oroscopo Capricorno, 30 aprile: lavoro

L’aspetto lavorativo riuscirà a tirare fuori il meglio di voi questo venerdì, cari nati sotto il segno del Capricorno! Nuove energie vi traghetteranno fino a fine giornata, garantendovi una buonissima dose di soddisfazione che vi rallegrerà la serata, qualsiasi siano i vostri piani!

Datevi da fare perché sembra che qualcuno abbia posato gli occhi su di voi, cominciando a pensare ad una gratificazione per voi, non mollate il tiro!

Oroscopo Capricorno, 30 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi riserva parte dei suoi benefici, cari amici del Capricorno! Vi potrebbe aiutare ad uscire da un paio di situazioni quotidiane stressanti o complicate senza avvertirne il contraccolpo.