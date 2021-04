Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, la posizione favorevole di Saturno vi spinge a buttarvi in qualche nuova esperienza nel corso di questo ultimo venerdì di aprile! Anche gli altri transiti astrali sembrano volersi configurare come prevalentemente positivi, regalandovi una giornata tutto sommato discreta!

Le maggiori novità sembrano interessare la sfera amicale, soprattutto nel caso siate soliti frequentare sempre lo stesso gruppo di amicizie. Giove accentua le possibilità di fare amicizia, dando qualche nuova possibilità anche a voi amici single!

Oroscopo Gemelli, 30 aprile: amore

Il vostro venerdì amoroso, cari Gemelli, sembra essere all’insegna della tenerezza e della profondità dei sentimenti, due aspetti che tendete a tenere un po’ nascosti. A giovarne sarà sicuramente la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati da tempo, oltre al rapporto tra voi due!

Buonissime anche le possibilità per i single, garantite dai nuovi contatti che Giove vi spinge ad instaurare, permettendovi di buttarvi senza fasciarvi la testa in anticipo.

Oroscopo Gemelli, 30 aprile: lavoro

Nella giornata lavorativa di venerdì, amici nati sotto il segno dei Gemelli, sembra che possiate assumere un ruolo coordinativo, anche nel caso siate dei sottoposti. Grazie all’influsso positivo di Mercurio, infatti, dovreste sentirvi particolarmente efficienti e spinti a trasmettere questa cosa anche ai vostri colleghi e, perché no, ai superiori! Non abbiate paura a prendere in mano le redini dell’ufficio!

Oroscopo Gemelli, 30 aprile: fortuna

Bene anche per quanto riguarda l’influsso della fortuna. La Dea bendata vi osserva dalla distanza, garantendovi una parte importante della sua benevola influenza. Non sembra però attendervi nessuna sorpresa in grado di svoltarvi l’esistenza, non riponetevi troppa fiducia!