Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, la carica energica e vitale che vi accompagna da qualche giorno, continuerà ad essere forte nel vostro spirito fino all’imminente fine del mese di aprile! Nel corso di questo venerdì Marte transiterà nei vostri piani astrali, contrastando un po’ gli effetti negativi del Sole e Urano.

Questi moti combinati vi garantiscono una nuova spinta per primeggiare in qualsiasi campo, ma vi fanno anche puntare troppo in alto, con ripercussioni che potrebbero rivelarsi negative soprattutto in ambito famigliare e amicale.

Oroscopo Leone, 30 aprile: amore

Marte sembra voler favorire principalmente chi ha iniziato una nuova relazione da poco tempo! Grazie al suo supporto dovreste essere spinti ad immergervi pienamente nell’ambiente che la vostra dolce metà frequenta, entrando in sintonia con le sue amicizie e migliorando notevolmente la vostra relazione sentimentale.

Bene anche per le coppie di lunga durata, anche se non sembrate essere colpiti dai transiti positivi o negativi, garantendovi una giornata positiva ma senza stravolgimenti.

Oroscopo Leone, 30 aprile: lavoro

L’energica carica che vi anima ancora questo venerdì, amici nati sotto il Leone, si riverserà quasi tutta all’interno della sfera lavorativa. Dovreste riuscire a concludere efficientemente e velocemente ogni mansione che vi attende, garantendovi una bella serata dove la soddisfazione lavorativa vi guiderà anche verso quella relazionale. Riuscirete anche ad attirare l’attenzione di un qualche vostro superiore grazie agli enormi sforzi che riuscirete a compiere, garantendovi qualche nuova possibilità emozionante nella prossima settimana.

Oroscopo Leone, 30 aprile: fortuna

La Dea bendata è con voi amici del Leone, ma non riesce comunque a garantirvi un influsso a tutto tondo perché qualche altro segno la distrae leggermente. Una sorpresa o un’emozione vi attende, ma potrebbe ancora essere meglio evitare gli investimenti azzardati e gli sperperi in generale, maggio sembra volervi presentare qualche conto salato.