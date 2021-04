Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, Nettuno si farà promotore del vostro ultimo venerdì di aprile! Il pianeta accentua le novità e i rinnovamenti, spingendovi ad intraprendere qualche strada inesplorata per il vostro futuro! Anche il Sole e Urano, sempre positivi nella vostra orbita, accentuano le nuove possibilità.

Insomma, se sperate in qualche novità amorosa, o ambite a cambiare completamente professione, questa giornata vi darà tutte le opportunità di cui necessitate! Sappiate solo coglierne gli indizi, buttandovi a cuor leggero nelle cose!

Leggi l’oroscopo del 30 aprile per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 30 aprile: amore

Nel caso siate occupati in una relazione stabile, cari Pesci, è arrivato il momento per gettare le basi del vostro felice futuro assieme! Anche chi di voi è un cuore solitario alla ricerca dell’amore eterno potrà contare su delle ottime opportunità in qualche nuovo ambiente che non siete soliti frequentare.

Se volete cambiare la vostra vita, dovete prenderne le redini, quindi non abbiate paura di provarci!

Oroscopo Pesci, 30 aprile: lavoro

Buonissime le prospettive nel caso siate soddisfatti della vostra professione questo venerdì, amici dei Pesci! Però, se non vi piace proprio quello che fate, cogliete la palla al balzo di questa giornata di rinnovamenti. Ovviamente, non dovreste prendere decisioni affrettate se non poteste contare su un’ancora di salvataggio, ma non c’è nulla di male nel guardarsi attorno, soprattutto nel corso del fine settimana.

Oroscopo Pesci, 30 aprile: fortuna

In questo bel contesto di novità e rinnovamenti non poteva mancare l’importantissimo influsso della Dea bendata della fortuna!

I vostri passi sono sicuri e le decisioni più semplici da prendere grazie a lei!