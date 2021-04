Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Alcuni buoni transiti astrali vi garantiscono una giornata di venerdì abbastanza serena, cari amici del Sagittario! Grazie a Giove positivo, sarete in grado di acquisire maggiore consapevolezza in quello che vi circonda e nelle vostre buonissime possibilità, spianandovi la strada verso la risoluzione tranquilla delle complicazioni che potrebbero sorgere in giornata.

In particolar modo, sembrate essere interessati da una questione famigliare, di cui sarete chiamati a rispondere. Cercate di fare fondo a tutta la vostra spiccata intelligenza, riuscirete a trovare una soluzione che non comprometta i rapporti tra di voi.

Leggi l’oroscopo del 30 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 30 aprile: amore

La giornata amorosa di venerdì sembra configurarsi come decisamente positiva, specialmente nel caso in cui siate impegnati! Dovreste riuscire ad equilibrare egregiamente gli slanci erotici con quelli sentimentali, cari Sagittario, aumentando l’unione con la vostra dolce metà.

Saturno vi pone anche in una buona posizione nel caso in cui siate single, accentuando le vostre possibilità di conquista, soprattutto se foste alla ricerca di una semplice avventura!

Oroscopo Sagittario, 30 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro, però, sembrano attendervi un paio di sfide in più. Sarete chiamati a compiere dei maggiori sforzi al fine di completare tutte le vostre incombenze prima del fine settimana. Nulla di traumatico, non preoccupatevi, ma sicuramente si tratta di un venerdì impegnativo, che potrebbe lasciarvi con poche energie per la serata.

Riposatevi, dimenticate i problemi e godetevi il fine settimana in compagnia di chiunque preferiate!

Oroscopo Sagittario, 30 aprile: fortuna

Bene ma non benissimo per la fortuna. La Dea bendata vi regala una parte poco considerevole del suo influsso, migliorando solo apparentemente qualche aspetto della giornata. Potreste, addirittura, non rendervi neanche conto della sua influenza.