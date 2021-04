Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La quasi totalità dei pianeti si posizionerà a vostro favore, cari amici dello Scorpione! Solamente Urano e il Sole saranno dissonanti nella vostra orbita celeste, garantendovi qualche fatica aggiuntiva nel corso del venerdì. Qualche sfida particolare vi attende, così come potreste essere davanti ad un leggera frenata dei vostri progetti.

Nulla di troppo difficile da fronteggiare, però, perché avete dalla vostra il resto dei pianeti, che vi garantiscono i giusti e soddisfacenti risultati dagli sforzi che fate in giornata!

Oroscopo Scorpione, 30 aprile: amore

Sarà Nettuno a farsi buon carico della vostra sfera relazionale, carissimi Scorpione! Ottime notizie soprattutto per le relazioni iniziate da poco tempo che conosceranno alcuni importanti passi avanti nel corso di venerdì grazie al mutuo impegno di entrambe le parti!

Approfittate di questa bella giornata e dell’imminente fine settimana per organizzare qualcosa assieme, non potrete che giovarne davvero a fondo! Bene anche per le coppie di lunga durata, mentre voi single potreste dover attendere fino al weekend per qualche nuova possibilità.

Oroscopo Scorpione, 30 aprile: lavoro

Occhio per quanto riguarda la sfera lavorativa, perché qualche piccola discussione potrebbe essere in agguato nella giornata di venerdì, amici nati sotto lo Scorpione. Cercate di mordervi la lingua, facendo fondo a tutta la vostra tranquillità e gentilezza per evitare le discussioni che non porterebbero a nulla di buono.

D’altronde la settimana sta finendo e non ha senso rannuvolarsi il weekend per una questione di poco conto.

Oroscopo Scorpione, 30 aprile: fortuna

La Dea bendata è con voi, anche se il suo influsso è leggermente frenato dagli inciampi che il Sole e Urano vi pongono sul percorso. Non significa che sia una giornata negativa o sfortunata, anzi!