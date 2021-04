Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Mercurio, sempre positivo nei piani astrali, vi aiuta ad evitare tutte quelle piccole preoccupazioni quotidiane, permettendovi di rimanere concentrati sulle cose a cui tenete maggiormente. Buoni anche i rapporti famigliari nel corso della giornata. Venere, infine, pianeta dei piaceri a tutto tondo, vi garantisce parte della sua benefica influenza, migliorando questo aspetto della vostra vita.

Oroscopo Vergine, 30 aprile: amore

La vostra passionalità sembra essere veramente alle stelle questo venerdì, cari amici della Vergine! Plutone, Marte e il Sole accentuano la parte erotica del vostro cuore, permettendovi una bella serata con la vostra dolce metà all’insegna dell’unione fisica e mentale.

Occhio, però, perché per voi amici single del segno non sembrano esserci grosse opportunità di rinnovamento alle porte e le conoscenze che potreste riuscire a fare in giornata non sembrano portarvi granché lontano.

Oroscopo Vergine, 30 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa dovreste cercare di tenere un po’ a bada la vostra propensione a dirigere i lavori. Nel caso in cui non foste in una posizione di comando, potreste apparire strafottenti agli occhi di colleghi e collaboratori, ottenendo il risultato opposto a quello che volevate e indisponendo qualcuno di importante in ufficio.

Oroscopo Vergine, 30 aprile: fortuna

Cercate anche di non fare troppo affidamento sulla Dea bendata della fortuna nel corso di questo venerdì. Sembra essere abbastanza lontana dalla vostra orbita celeste, non riuscendo esattamente ad influenzare la vostra giornata. Cavatevela con le vostre forze, ce la potete fare senza problemi e le ricompense arriveranno più avanti!