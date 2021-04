Prima di diventare William e Kate, i duchi di Cambridge hanno avuto altre storie e altri amori. Non sono tantissimi, e parte che durante il periodo di separazione, i due si siano trovati a frequentare altre persone, soprattutto il principe William.

Kate follemente innamorata di un attore

Sembra ieri quando William e Kate si trovavano nell’abbazia di Westminster pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a circa 2mila presenti, e miliardi di spettatori collegati in mondovisione. Sotto gli occhi di tutto il mondo nasceva in quel momento una delle coppie più belle della Royal Family.

Prima di sposare il suo principe, di cui era e tutt’ora è follemente innamorata, Kate Middleton ha avuto una serie di relazioni e altre cotte.

Tra questi, ad esempio, c’era Andrew Alexander, attore del cast di Downton Abbey e primissima cotta di Kate (primissima in quanto i due si sono conosciuti alle elementari). I due sono rimasti amici, tant’è che Kate ha fatto visita sul set della fortunata serie in costume nel 2015.

Prima di conoscere William, Kate ha avuto una storia con Rupert Finch, oggi avvocato, i due si sono frequentati e lasciati nel 2001. Oggi lui è sposato con la marchesa Natash Rufus Isaacs.

Kate ha avuto un’altra relazione, sempre veloce, con Willem Marx, oggi giornalista e reporter della NBC.

Le relazioni di William

Il principe William ha avuto diverse relazioni prima di conoscere Kate e, pare, anche nel periodo di separazione. Tra queste c’è Davina Duckworth-Chad, figlia di un amico del principe Carlo; la loro relazione è avvenuta negli anni ’90. Successivamente c’è stata anche Jecca Craig, conosciuta nel 1998 in Kenya. Secondo molti lui stava pensando di chiederle di sposarlo.

Prima di Kate c’è stato anche un flirt con Olivia Hunt, conosciuta durante il primo anno di college; i due sono rimasti in buoni rapporti e lei è stata tra gli invitati alle nozze.

Secondo altre voci, il primo vero grande amore di William era stato Rose Farquhar, con la quale è stato nel 2000. E poi ancora Arabella Musgrave, figlia dell’ex manager del Cirencester Park Polo Club la modella Isabella Calthorpe e la studentessa brasiliana Ana Ferreira, queste ultime due le avrebbe frequentate durante l’anno di separazione da Kate.

Le voci sul tradimento

Secondo diversi rumors trapelati negli ultimi quattro anni, il principe William avrebbe tradito Kate. Il fatto si sarebbe verificato nel periodo della terza gravidanza della duchessa e nel mirino ci sarebbe Rose Hanbury, persona molto vicina ai Cambridge e ex grande amica di Kate.

Il presunto tradimento di William, secondo i tabloid, sarebbe stato alla base dell’allontanamento di Harry dal fratello.

In un video pubblicato da Tmz si vede effettivamente un uomo molto somogliante a William ballare in un nightclub; secondo il The Sun proprio quella sera il principe avrebbe tradito Kate con una modella.

Oltre a Rose Hanbury, i tabloid hanno anche parlato di una misteriosa modella australiana, di cui non si conosce l’identità. Ci sarebbe anche un video che ha spopolato sui social nel 2019, in cui si vede un uomo molto somigliante a William (anche se il volto è difficilmente distinguibile) ballare in un club con una donna.

Fatto sta che Kate ha fatto allontanare la Hanbury e pare essere tornato il sereno nella coppia, ma dei tradimenti del principe è rimasto solo il sospetto; la coppia è stata in più occasioni immortalata felice e innamorata e William è stato più volte definito come protettivo nei confronti di Kate.

